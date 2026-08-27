Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la estrategia híbrida de protección contra el virus sincitial respiratorio (VSR), conocida como “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ha conseguido notablemente una cobertura del 94,6 % en tan solo nueve meses. De acuerdo con información oficial citada en la web de Bogotá, este avance representa un salto relevante en la prevención de enfermedades respiratorias graves en la primera infancia, priorizando la intervención antes y después del nacimiento.

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La estrategia, consolidada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, articula la vacunación de mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 36 de gestación con la administración de nirsevimab—un anticuerpo monoclonal de larga duración—para recién nacidos que cumplen criterios específicos. Los resultados muestran que, para julio, 4.819 de los 5.092 nacidos en Bogotá ya contaban con protección ante el VSR. Según Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública de Bogotá, “lograr este nivel de cobertura en nueve meses demuestra la capacidad de Bogotá para incorporar nuevas estrategias de prevención y llevarlas rápidamente a las gestantes y los recién nacidos”.

El avance fue acelerado: en diciembre de 2025, la cobertura era del 20,2 %. Subió a más del 50 % en enero, al 75,1 % en febrero y superó el 93 % en abril, manteniéndose en niveles muy altos hasta alcanzar el 94,6 % en julio. Esta protección combinada no depende de un solo momento, sino que puede intervenir en distintos puntos. Cuando la vacunación materna no es posible, se administra nirsevimab de manera directa a los recién nacidos; en julio, se aplicaron 446 dosis.

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de infección respiratoria en los primeros años de vida, provocando afecciones como bronquiolitis y neumonía, que pueden llevar a complicaciones severas y hospitalización en los bebés más pequeños. Por ello, la prevención centrada en el embarazo y los primeros días de vida permite desplazar la respuesta del sistema de salud desde la atención de la enfermedad hacia su prevención, una tendencia que marca la diferencia en la salud pública de la ciudad.

No obstante, las autoridades enfatizan que el verdadero reto consiste en mantener estos niveles de protección y cerrar las brechas existentes. El Distrito de Bogotá se compromete a reforzar la vacunación de mujeres en gestación, a identificar oportunamente a los bebés que deben recibir nirsevimab y a dar seguimiento permanente para conservar una protección alta y sostenida frente al VSR. Convertir esta capacidad de anticipación en una práctica constante es el siguiente objetivo para la salud pública bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia de protección híbrida contra el VSR en recién nacidos en Bogotá?

La estrategia híbrida comprende dos frentes: vacunación de las gestantes en las semanas 28 a 36 del embarazo, para que transmitan anticuerpos al bebé antes de nacer, y, si es necesario, la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab directamente al recién nacido. Así, se logra protección tanto preventiva como inmediata para los bebés que requieren inmunización adicional.

¿Por qué es importante anticiparse al VSR en la salud pública de Bogotá?

Anticiparse al VSR evita que los bebés sufran infecciones respiratorias graves como bronquiolitis y neumonía, que pueden conllevar complicaciones y hospitalizaciones. Al intervenir desde el embarazo y en los primeros días de vida, Bogotá desplaza sus esfuerzos desde tratar la enfermedad hacia reducir su riesgo, mejorando los resultados en salud infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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