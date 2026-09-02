Por: Caracol TV

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anunció el inicio de un nuevo ciclo para la asignación de pasajes subsidiados en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá durante septiembre de 2026. Según información oficial, cerca de 754.000 personas recibirán el beneficio, que servirá para movilizarse tanto en TransMilenio como en los servicios zonales del sistema. Esta política social responde a los criterios de focalización definidos por el Distrito y tiene como objetivo reducir las barreras de acceso al transporte para población vulnerable y priorizada. Para este ciclo, la administración distrital destinó $11.400 millones de pesos en recargas, según datos suministrados por la SDIS.

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La asignación de pasajes gratuitos beneficiará principalmente a personas en condición de pobreza extrema o moderada, mayores de 62 años, ciudadanos con discapacidad, algunos exhabitantes de calle y ciudadanos que residen en ‘pagadiarios’, siempre y cuando estos grupos cumplan con los requisitos definidos por el programa. Puntualmente, 337.000 personas mayores, 161.000 personas con discapacidad y 255.000 personas en condición de pobreza se encuentran entre los principales beneficiarios. En menor proporción, ciudadanos vinculados al servicio de Hospedaje Social y personas bajo programas de Comunidad del Cuidado también accederán a este subsidio.

El beneficio se adjudica automáticamente a quienes cumplen los criterios previamente definidos por la SDIS, pero antes de usar los pasajes asignados en la tarjeta TuLlave personalizada, cada usuario debe activarlos. Para hacerlo, existen dos métodos: asistir personalmente a las taquillas de estaciones o portales de TransMilenio, donde un funcionario activa los pasajes presentando la tarjeta TuLlave personalizada, o utilizar los puntos automáticos de carga dentro del sistema. En este caso, el beneficiario debe insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio” y confirmar la operación para que los pasajes queden activos.

Para verificar la asignación de pasajes, la persona interesada debe contar con la tarjeta TuLlave personalizada, la cual permite identificar individualmente a cada beneficiario. Quienes ya cuenten con la tarjeta no necesitan reemplazarla, a menos que esté bloqueada o presente fallas técnicas. Para conocer si una persona figura como beneficiaria, es necesario realizar una consulta en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social en la sección de Ingreso Mínimo Garantizado, ingresar el número de cédula y la tarjeta TuLlave, y validar la información. Si un ciudadano considera cumplir los requisitos, pero no aparece como beneficiario, debe revisar su clasificación en el Sisbén IV, asegurarse de que la tarjeta esté personalizada y activa, o acudir a una subdirección local de la SDIS para resolver inquietudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden recibir pasajes gratis en TransMilenio según la Secretaría Distrital de Integración Social?

Los pasajes subsidiados están dirigidos a personas en condición de pobreza extrema o moderada, mayores de 62 años, personas con discapacidad, exhabitantes de calle vinculados a servicios sociales y ciudadanos que residen en pagadiarios, siempre que cumplan los criterios específicos de la Secretaría Distrital de Integración Social para acceder al subsidio. Cada grupo recibe un número de pasajes determinado según su situación socioeconómica.

¿Cómo activar los pasajes subsidiados en la tarjeta TuLlave para TransMilenio?

Para activar los pasajes, el beneficiario puede dirigirse personalmente a una taquilla de TransMilenio con la tarjeta TuLlave personalizada o utilizar los puntos automáticos de carga dentro del sistema. En estos dispositivos, debe insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio” y confirmar la operación para habilitar los pasajes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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