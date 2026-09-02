Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, la celebración del Mes Mayor concluyó con el ‘Carnaval por la Vida’, un evento enfocado en destacar el papel fundamental de las personas mayores dentro de la comunidad. Esta actividad fue el resultado de la colaboración entre la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la alcaldía local, quienes articularon esfuerzos para promover el bienestar y la participación de esta población en la ciudad, de acuerdo con información oficial.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la jornada, más de 250 adultos mayores participaron en actividades que incluyeron muestras culturales, musicales y espacios de recreación, marcando un cierre lleno de vitalidad y reconocimiento. De acuerdo con el reporte, el evento contó con presentaciones artísticas de los grupos de danza Años Dorados, La Sonrisa del Abuelo y Santa Bárbara, quienes cautivaron al público con coreografías como “El Estropajo”. Además, el grupo de teatro Sol Mayor presentó la obra Makerule, sumando diversidad a la oferta cultural del encuentro.

El reconocimiento al esfuerzo y la participación de los mayores también se vio reflejado en la premiación de los ganadores de “Las Mini Olimpiadas”, así como en la entrega de distinciones al Consejo Local de Sabios y Sabias, agrupaciones de danza y asistentes a los “Encuentros de Desarrollo Humano”. Estos espacios buscan fortalecer la integración social y resaltar el papel activo de las personas mayores en la construcción de comunidad.

La alcaldesa local, Diana Carolina Sánchez Castillo, subrayó el valor del trabajo conjunto entre entidades y externó su agradecimiento a la SDIS por el respaldo constante a las iniciativas enfocadas en la población mayor. Según sus palabras, el acompañamiento institucional fue clave para el desarrollo de una agenda variada, que incluyó actividades no solo culturales y recreativas, sino también orientadas al cuidado de la salud mental.

A su vez, Ingrid Rocío Torres Triana, subdirectora local de Integración Social, reafirmó el compromiso institucional con la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. Invitó a los mayores de la localidad a participar en servicios como el Centro Día Palabras Mayores, actividades recreoeducativas y redes de apoyo, reiterando la importancia de la inclusión y la dignidad.

De acuerdo con las autoridades, las personas mayores representan la memoria y sabiduría de Rafael Uribe Uribe. Tanto la SDIS como la alcaldía local manifestaron la continuidad de su trabajo para multiplicar los espacios seguros, dignos e incluyentes, promoviendo un envejecimiento lleno de oportunidades y participación.

¿Qué actividades ofrece el ‘Carnaval por la Vida’ para las personas mayores de Rafael Uribe Uribe?

El ‘Carnaval por la Vida’ comprende presentaciones culturales y musicales a cargo de agrupaciones locales de danza y teatro, así como competencias recreativas como “Las Mini Olimpiadas” y espacios de reconocimiento para quienes participan activamente en el bienestar comunitario. Estas actividades se orientan a promover el bienestar, la integración social y la salud integral de las personas mayores de la localidad.

¿Cuál es el papel de la Secretaría Distrital de Integración Social en la promoción del envejecimiento activo?

La Secretaría Distrital de Integración Social desempeña un papel central en la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, facilitando servicios como el Centro Día Palabras Mayores, actividades recreoeducativas y redes comunitarias. Su labor consiste en proporcionar acompañamiento institucional y asegurar entornos incluyentes que fortalezcan la dignidad y participación activa de las personas mayores en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z