Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) ha fortalecido sus acciones a favor de las mujeres víctimas del conflicto armado en Bogotá, priorizando espacios donde sus voces sean escuchadas y sus experiencias validadas. De acuerdo con información oficial difundida a través de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el trabajo se articula principalmente mediante la Mesa de Enfoque Diferencial de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, un espacio conformado por 19 integrantes que han logrado visibilizar las dificultades y alternativas para acceder a servicios y derechos en la ciudad.

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En septiembre de 2026, las integrantes de la mesa participarán en una jornada especial en la Manzana del Cuidado de Santa Fe, donde el objetivo será no solo acercarse a la oferta institucional, sino también generar espacios de diálogo sincero para identificar retos actuales y plantear propuestas de mejora. Esta metodología se aleja de los formatos tradicionales, buscando una conversación cercana y activa, en la que las mujeres sean protagonistas tanto en la identificación de barreras como en la formulación de respuestas a sus necesidades. Durante estos encuentros se realizarán actividades participativas, incluyendo ejercicios alrededor de decálogos, espacios de conexión emocional y un diálogo abierto sobre los desafíos que continúan afectando a quienes han vivido el conflicto armado.

El proceso impulsado por la SDMujer planea extenderse a lo largo de 2026, llevando nuevas jornadas de escucha y participación a otros territorios y localidades de Bogotá, de forma que más mujeres víctimas puedan acceder a información, servicios y acompañamiento ajustado a sus vivencias. Datos oficiales reportan que, durante el segundo trimestre de 2026, en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, se atendieron 1.634 víctimas del conflicto, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente. Complementariamente, 212 mujeres recibieron asesoría jurídica en Casa de Todas, 17 ingresaron a Casa Refugio —con plena cobertura para quienes cumplieron los requisitos—, y otras accedieron a programas de fortalecimiento socioemocional, educación menstrual y liderazgo, así como a estrategias para la prevención de violencias.

La escucha activa de las mujeres víctimas resulta fundamental, pues a partir de sus testimonios se ajustan las estrategias institucionales y se garantiza que la respuesta estatal responda de forma diferencial y esté realmente alineada con los desafíos que enfrentan en su proceso de reconstrucción de vida en Bogotá.

¿Cómo acceden las mujeres víctimas del conflicto armado a los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer?

Las mujeres víctimas pueden acceder a la oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de espacios como la Mesa de Enfoque Diferencial, las Casas de Igualdad de Oportunidades, Casa de Todas y Casa Refugio. Estos escenarios ofrecen atención jurídica, servicios psicosociales y actividades de formación, priorizando la escucha activa y la participación de las mujeres en la definición de sus necesidades.

¿Qué es la Mesa de Enfoque Diferencial de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado?

La Mesa de Enfoque Diferencial de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado es un espacio compuesto por 19 mujeres que permite identificar barreras, proponer soluciones y trabajar coordinadamente con la Secretaría Distrital de la Mujer. Su propósito es acercar la oferta institucional a las experiencias y necesidades reales de quienes han sufrido hechos victimizantes como el desplazamiento forzado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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