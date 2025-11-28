La época de compras navideñas arrancó oficialmente y este año llega con una sorpresa, pues Pulzo y Mercado Libre activaron un descuento exclusivo del 20 % para quienes quieran adelantar sus regalos o encontrar ofertas antes de diciembre. El beneficio se reclama usando el código TUPROMO al finalizar la compra.

Sigue a PULZO en Discover

La promoción estará disponible del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, con un monto mínimo de compra de 50.000 pesos y hasta agotar existencias. Los usuarios podrán aplicar el código en miles de productos disponibles en la plataforma, desde tecnología y accesorios hasta moda, artículos para el hogar y juguetes.

(Vea también: Mercado Libre confirmó noticia que beneficiará a clientes en Colombia con los pedidos)

A su vez, la empresa y Pulzo.com llevaron a cabo una dinámica en las calles de Bogotá para regalar este cupón. En honor al logo de Mercado Libre, entregaba un cupón a todas las personas que chocaran la mano e hicieran un sonido especial.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.