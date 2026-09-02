El comunicador social y periodista Jimmy Rodríguez Ardila recibió una exaltación en el Concejo de Bogotá, en reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por su aporte a las comunicaciones estratégicas, el marketing, la reputación, la cultura y la industria del entretenimiento en Colombia.

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Con más de 13 años de experiencia, Jimmy Rodríguez ha estado detrás de campañas, lanzamientos, estrategias de posicionamiento, gestión reputacional, relacionamiento con medios y proyectos de alta visibilidad, combinando comunicación, relaciones públicas, negociación y construcción de narrativas para diferentes organizaciones y audiencias.

Su recorrido profesional incluye organizaciones como El Tiempo Televisión, Sony Music Entertainment Colombia, Agencia Jaque y OCESA Colombia, escenarios desde los cuales ha construido una visión integral de la comunicación y el entretenimiento.

Entre los hitos de su trayectoria se encuentra su participación en estrategias de marketing y promoción para artistas de alcance global durante su paso por Sony Music, vinculándose a proyectos de figuras como Shakira, Maluma, Rosalía, Adele, entre otros.

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Más recientemente, durante su paso por OCESA Colombia, estuvo inmerso en la apertura de Vive Claro Distrito Cultural, uno de los proyectos más relevantes de la industria del entretenimiento del país, donde tuvo el reto de consolidar las comunicaciones, construir la narrativa de posicionamiento y fortalecer la reputación de este nuevo escenario, además de liderar el relacionamiento con medios, vocerías, manejo de crisis y articulación con aliados estratégicos.

La exaltación llega además en un momento de especial crecimiento para el sector. Durante el primer semestre de 2026, el grupo económico que incluye las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación creció 6,3 %, más del doble del crecimiento de la economía nacional, que fue de 2,9 %.

En Bogotá, la economía cultural y creativa aporta más de 20 billones de pesos, representa cerca del 5 % del PIB de la ciudad y genera más de 235 mil empleos, consolidando a la capital como el principal centro cultural y creativo del país.

Este reconocimiento destaca precisamente ese trabajo que muchas veces ocurre detrás de cámaras: pensar la estrategia, construir reputación, conectar marcas y audiencias y convertir la comunicación en una herramienta de posicionamiento y negocio.

Para Rodríguez Ardila, sin embargo, la exaltación no representa un punto de llegada.

“Quiero recibir este reconocimiento como un nuevo comienzo. Una oportunidad para seguir aprendiendo, abrir mi mente a nuevas industrias, conectar ideas y aportar desde diferentes sectores a la construcción del país que queremos”.

Con este nuevo capítulo, Jimmy Rodríguez Ardila busca ampliar su experiencia hacia otros sectores y continuar aportando, desde la comunicación y la estrategia, a la construcción de Bogotá y de Colombia.

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