Por: EL PILON SA

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El Centro Histórico de Valledupar fue testigo de una significativa movilización de talento juvenil durante el Joven Emprende Fest, celebrado el 1 y 2 de agosto. Este evento, impulsado por la Alcaldía de Valledupar a través de la Oficina de Gestión Social, convirtió los tradicionales Callejones de la Purrututú en un punto de encuentro donde la innovación y el emprendimiento juvenil fueron los protagonistas. De acuerdo con la información oficial, la segunda edición de esta iniciativa buscó fortalecer la presencia y el desarrollo de las nuevas generaciones de empresarios locales, permitiéndoles visibilizar sus propuestas y afianzar su participación en la economía de la ciudad.

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A lo largo de las dos jornadas, con entrada libre, más de 1.000 visitantes entre familias locales y turistas recorrieron el sector y respaldaron tanto la economía juvenil como el talento artístico vallenato. Según los datos suministrados, la feria superó los 150 emprendedores que lograron mostrar más de 200 iniciativas de negocios, incrementando notablemente la actividad comercial del sector. El evento se tradujo en ventas superiores a los $35 millones de pesos, cifra que ratifica el impacto positivo sobre la reactivación económica del Centro Histórico.

La diversidad fue uno de los sellos distintivos del Joven Emprende Fest, con la presencia de más de 200 marcas que ofrecieron productos y servicios en campos tan variados como gastronomía, moda, calzado, belleza y artesanías. El testimonio de emprendimientos como Cremositos Valledupar —creado por dos jóvenes decididos a superar obstáculos para desarrollar su propio negocio— refleja las historias de quienes encontraron en esta feria una oportunidad de crecimiento y autonomía financiera. A estos se sumaron empresarios como Tiendita JH, Aestetic by Yidoc, Tejidos Zarath, Liriah Accesorios, Cindy Urbina Boutique, Frutigel y Ártico, todos con propuestas frescas y auténticas que enriquecieron la oferta cultural y comercial.

El programa fue complementado con una activa agenda artística en la que participaron figuras como la actual Señorita Cesar, Marcela Baute Morales, y grupos como la Academia Baila con Ritmo, los cuales aportaron un ambiente festivo e inclusivo. La programación cerró con la presentación de Jayvi Oficial, quien animó a los asistentes y puso el cierre a un evento que, según expusieron los organizadores, cumplió con el objetivo de apoyar y destacar el emprendimiento local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero recaudaron los emprendedores en el Joven Emprende Fest de Valledupar?

La información oficial señala que durante las dos jornadas del Joven Emprende Fest, los participantes lograron ventas superiores a los $35 millones de pesos, evidenciando el impacto real y positivo sobre las finanzas y la motivación de los jóvenes empresarios locales.

¿Qué tipo de productos ofrecieron los jóvenes durante el Joven Emprende Fest en Valledupar?

Durante el evento, los más de 200 emprendimientos presentaron una amplia gama de productos, que incluyeron opciones en gastronomía, moda, calzado, belleza, artesanías y accesorios, reflejando la creatividad y la diversidad del talento juvenil de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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