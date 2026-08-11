Por: El Espectador

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En una conmovedora evocación de la memoria y el dolor, se relata el trance final de Jonatás, la compañera inseparable de Manuela Sáenz. Su vida, marcada primero por la esclavitud y luego por una relativa libertad en el exilio en Paita, converge en las últimas horas de agonía cuando la difteria, enfermedad que azota el pueblo, la lleva al límite entre la vida y la muerte. De acuerdo con el testimonio en primera persona del fragmento, la protagonista rememora su linaje: el cruce forzado del mar en barcos negreros, las cadenas, el dolor de sus antepasados sometidos. La oscuridad de los recuerdos se entrelaza con un potente deseo de no regresar a una realidad atroz, donde se confunden los rezos con cánticos de agonía y los dioses africanos, como Changó y Yemayá, son invocados entre el dolor y la esperanza de encontrar consuelo.

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El elocuente texto, fragmento de ‘Las ermitañas del mar’, autoría de Alejandra Jaramillo Morales y publicado con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, retrata las vivencias interiores de Jonatás en un contexto de enfermedad y muerte colectiva. Se escucha la carreta que lleva a los fallecidos por la epidemia, un retrato crudo de la cotidianidad en Paita. A través del recuerdo de una existencia como esclava y sirvienta, se despliega el afecto profundo por Manuela Sáenz. Jonatás, quien afirma nunca haber conocido la libertad, siente que todo su ser ha estado ligado a la suerte de Manuela, la que para muchos fue la Libertadora del Libertador. La narración deja ver la contradicción entre la desesperación de descansar por fin y la necesidad de no abandonar a quien ha compartido toda una vida de exilios, luchas y complicidades.

La prosa, sumergida en imágenes sensoriales, conjuga la memoria del sufrimiento ancestral con el anhelo de una muerte en las aguas que todo lo llevan y traen, símbolo de retorno y redención. Hay un choque entre la necesidad de soltar y el peso del deber con la persona amada. El fragmento no solo revela el miedo al olvido y la angustia de una muerte sin nombre, sino también la dignidad de quienes, aun desde la opresión, legaron historias de resistencia que se niegan a perderse, incluso cuando la enfermedad y la soledad acechan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Jonatás y cuál fue su vínculo con Manuela Sáenz?

Jonatás fue durante décadas la compañera más cercana de Manuela Sáenz, reconocida figura histórica. Al inicio, acompañó a Manuela como esclava y posteriormente como mujer libre durante el exilio en Paita. De acuerdo con el fragmento de ‘Las ermitañas del mar’, la relación entre ambas estuvo marcada por la solidaridad, la lealtad y una cercanía que trascendió las barreras impuestas por la época, conformando una existencia compartida en medio del exilio, la lucha y la memoria.

¿Qué significa la difteria y cómo afectó a Jonatás en este relato?

La difteria es una enfermedad infecciosa que en este contexto provoca una epidemia letal en Paita, llevándose la vida de muchos habitantes y marcando el final de Jonatás. Según el texto, la protagonista sufre el cierre del cuello, la dificultad para respirar y el temor de terminar como uno más entre los muertos anónimos, reflejando el drama colectivo y la angustia personal de enfrentar la muerte en esas circunstancias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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