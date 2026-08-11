Por: El Espectador

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“Cada día, sobre el humo y el aire pringoso del suburbio obrero, mugía y vibraba la sirena de la fábrica”. Así da inicio una de las escenas más gráficas de ‘La madre’ (1907), novela del escritor ruso Maksim Gorki (1868-1936), reconocida por plasmar de manera minuciosa las dificultades cotidianas y la vida gris de las clases trabajadoras en la Rusia de principios del siglo XX. Esta obra, según una cita recogida por la revista «Znánie» en 1909, pone en el centro la figura materna, a la que Gorki consideraba el personaje más limpio y con el corazón más capaz de amar. La maternidad aquí trasciende el ámbito doméstico para convertirse en símbolo de dignidad, ternura y resistencia ante las condiciones adversas que enfrenta la gente obrera.

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El origen de la novela está relacionado estrechamente con hechos reales: el arresto de varias personas durante la celebración del primero de mayo de 1902 y el subsiguiente juicio que derivó en condenas y deportaciones a Siberia. Bajo el contexto del fracaso de la revolución de 1905, ‘La madre’ se concibió también como una suerte de ensayo social y político, al punto que algunos la han calificado como “manual para la revolución”.

De acuerdo con el análisis de Rafael Cañete Fuillerart, la importancia de la obra de Gorki radica tanto en su localización espacial —la Rusia de la época, marcada por el fermento social y político— como en el enfoque sobre nuevas preocupaciones colectivas y de lucha. Es la primera novela en la que los protagonistas son obreros revolucionarios, y en la que su objetivo primordial es lograr el triunfo de la revolución socialista. Así, el texto se instala en la frontera entre la ficción literaria, la crónica de sucesos reales y la reflexión crítica sobre los movimientos políticos de su tiempo.

‘La madre’ continúa vigente como un testimonio sobre la lucha de los trabajadores y la representación del conflicto de clases, pero también como una obra que revaloriza el papel de las madres en medio de la adversidad y los cambios sociales. El análisis de Cañete resalta cómo Gorki incorpora inquietudes políticas y da visibilidad a protagonistas poco frecuentes en la narrativa de la época, consolidando a esta obra como un hito de la literatura de protesta y transformación social.

¿Por qué ‘La madre’, de Maksim Gorki, es considerada una novela clave de la literatura social y política?

La novela ‘La madre’ se destaca por ser una de las primeras en poner en el centro a obreros revolucionarios y por plasmar el ambiente de fermento y tensión que caracterizó a la Rusia anterior a la revolución socialista. Según el análisis de Rafael Cañete Fuillerart, esta ubicación histórica y el enfoque en las luchas colectivas y el papel transformador de la figura materna la convierten en una obra fundamental para entender la narrativa sobre el descontento social y la búsqueda de justicia.

¿Qué hechos reales inspiraron la trama de ‘La madre’, de Maksim Gorki?

De acuerdo con la información incluida en el artículo, la trama de ‘La madre’ está basada en el arresto de varias personas tras la celebración del primero de mayo de 1902, así como en el juicio posterior que resultó en condenas y deportaciones a Siberia. Estos acontecimientos permitieron a Gorki construir un relato que cruza la línea entre la ficción, la crónica social y el análisis político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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