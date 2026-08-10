Por: El Espectador

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana del 10 de agosto y, como consecuencia, la alcaldía de Cali tomó la decisión de suspender la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la administración local, la determinación busca priorizar la vida y seguridad de todos los asistentes y habitantes. El mensaje, citado textualmente, expresó la solidaridad de la alcaldía con las víctimas y las familias afectadas, invitando a la ciudadanía caleña a sumarse a los esfuerzos institucionales y humanitarios desplegados para atender la emergencia.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, actuó en respuesta inmediata ante la situación de fuerza mayor, pese a que algunos eventos relacionados con el festival, como el Desfile Petronio, ya se habían iniciado. La suspensión se sustentó en la urgencia de preservar la integridad de los ciudadanos y atender la crisis derivada del movimiento telúrico. Las autoridades locales recalcaron que esta decisión estará sujeta a las evaluaciones constantes que realicen los organismos de socorro sobre la evolución de la emergencia, lo que significa que la reanudación de cualquier actividad dependerá del análisis de las condiciones de seguridad en la ciudad y la región.

Según el comunicado publicitado por la alcaldía, se están adoptando medidas operativas y logísticas para proteger el bienestar de los artistas que ya se encontraban en Cali por la programación del Festival Petronio Álvarez. La administración distrital se comprometió a garantizar acompañamiento y asistencia para estos participantes, como parte de la respuesta a la contingencia generada por el sismo.

En relación con la suspensión, la Alcaldía anunció que la Secretaría de Cultura de Cali mantendrá abierto el diálogo permanente con los colectivos artísticos, líderes del Pacífico y proveedores, para coordinar acciones y determinar los pasos a seguir mientras se monitoriza la emergencia. Finalmente, el mensaje oficial concluyó reafirmando los lazos históricos y de hermandad entre Cali y las comunidades del Litoral Pacífico, y manifestando su absoluta solidaridad en estos momentos difíciles para la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el Festival Petronio Álvarez en 2023?

La decisión de suspender el Festival Petronio Álvarez fue tomada debido al sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto, situación calificada como de fuerza mayor por las autoridades de Cali. Con ello se pretendió priorizar la seguridad y vida de los ciudadanos y asistentes, en respuesta a la emergencia que atravesaba la ciudad, según la Alcaldía.

¿Qué medidas tomó la Alcaldía de Cali para apoyar a los artistas del festival tras el sismo?

Según el comunicado oficial, la Alcaldía de Cali estableció acciones logísticas y operativas para proteger a los artistas que ya se encontraban en la ciudad para la programación del festival y aseguró que brindará su acompañamiento y apoyo durante la contingencia. Además, mantendrá el diálogo con colectivos y líderes para coordinar futuros pasos en respuesta a la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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