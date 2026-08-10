Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella arribó a la ciudad de Cali acompañado de parte de su equipo de gobierno con el objetivo de supervisar de manera directa la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región. Su presencia se ha enfocado en fortalecer la coordinación con las autoridades locales para atender urgentemente las labores de rescate, apoyo y recuperación en las zonas que resultaron más afectadas por este grave suceso.

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La llegada del jefe de Estado se produjo en un contexto de alta tensión, marcado por la implementación inmediata de medidas de seguridad. Entre ellas destaca el toque de queda que fue impuesto en Cali, una decisión que responde tanto a inquietudes sobre posibles saqueos como a la necesidad de facilitar el trabajo de los organismos de socorro en condiciones más seguras y controladas, de acuerdo con los reportes disponibles en medios locales.

De acuerdo con información proporcionada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se desarrolló un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo cuyo objetivo fundamental fue consolidar, municipio por municipio, los reportes de afectaciones y determinar las necesidades más urgentes surgidas tras el terremoto. La mandataria explicó que esa información está siendo presentada en el Puesto de Mando Unificado (PMU) al presidente De la Espriella, para articular de manera eficiente las ayudas requeridas tanto en el departamento como por las familias damnificadas. La estrategia, según lo indicado por la gobernadora Toro a través de redes sociales, se orienta a brindar una respuesta inmediata y adecuada ante la magnitud de la catástrofe que enfrentan numerosos municipios del Valle del Cauca.

Por el momento, la noticia se considera en desarrollo y tanto el Gobierno Nacional como las autoridades regionales continúan en la articulación de acciones que permitan superar la emergencia, con el seguimiento atento de la población y los distintos organismos de socorro.

¿Por qué se decretó toque de queda en Cali tras el terremoto?

La decisión de establecer un toque de queda en Cali después del terremoto de magnitud 7,4 se tomó principalmente para evitar posibles saqueos y garantizar un entorno seguro que facilite las operaciones de los organismos de rescate. Esta medida, dirigida por el gobierno local y respaldada por la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, busca mantener el orden público y priorizar la atención a los damnificados de acuerdo con las necesidades más urgentes reportadas.

¿Qué es el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y cómo funciona en emergencias?

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo es una instancia donde las autoridades regionales consolidan información y coordinan estrategias ante situaciones de emergencia. Según declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, este consejo permite evaluar las afectaciones y necesidades municipio por municipio, facilitando la presentación de datos claros ante el Gobierno Nacional y articulando así la entrega de ayudas urgentes a quienes han resultado damnificados, como ocurrió frente al reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.