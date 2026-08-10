Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali tomó la decisión de decretar toque de queda en toda la ciudad como medida preventiva tras el sismo que sacudió la región y dejó múltiples afectaciones. Esta disposición, que restringe la circulación de las personas entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m., busca principalmente proteger la seguridad de los ciudadanos y facilitar el trabajo de los organismos de socorro en las zonas impactadas, de acuerdo con información difundida por Noticiero 90 Minutos.

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De acuerdo con las autoridades locales, uno de los principales motivos que llevaron a la adopción de esta medida fue el reporte de presuntas amenazas de saqueo en algunos sectores, especialmente en aquellos más comprometidos por la emergencia. Frente a estos riesgos, la administración consideró indispensable reducir la movilidad nocturna para evitar que personas inescrupulosas vulneren los establecimientos afectados o los hogares de quienes han debido abandonar sus viviendas.

Durante el horario establecido, se mantiene una estricta vigilancia y control por parte de la Fuerza Pública en puntos estratégicos, especialmente en las áreas con mayores daños. Este despliegue operativo tiene como finalidad garantizar la tranquilidad y hacer posible que los equipos de atención y rescate desarrollen sus tareas con la menor interferencia posible, asegurando que los recursos y esfuerzos se concentren en salvar vidas y auxiliar a quienes lo necesitan.

Paralelamente, la Administración Distrital declaró la calamidad pública y activó la alerta roja hospitalaria. Estas acciones, según la información aportada por Noticiero 90 Minutos, permiten fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y priorizar la atención médica de los afectados. Además, dichas decisiones habilitan a la ciudad para movilizar o gestionar recursos adicionales y personal especializado, haciéndole frente a la magnitud de la emergencia.

Finalmente, las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía colabore estrictamente con el cumplimiento del toque de queda, permanezca en lugares seguros y solo atienda la información emitida por los canales oficiales. Esta corresponsabilidad se considera clave, tanto para evitar incidentes como para contribuir a una recuperación eficiente y segura en la ciudad.

¿Por qué se decretó el toque de queda en Cali tras el sismo?

El toque de queda en Cali fue decretado debido a las consecuencias del sismo y al reporte de amenazas de saqueo en varias zonas afectadas de la ciudad. Según la información de Noticiero 90 Minutos, la medida responde a la necesidad de mantener la seguridad de los ciudadanos, reducir la circulación, y facilitar las labores de rescate y atención por parte de los organismos de socorro.

¿Qué implica la alerta roja hospitalaria declarada en Cali?

La alerta roja hospitalaria implica que todos los recursos médicos y hospitalarios están orientados a atender la emergencia, priorizando a las personas que resultaron afectadas por el sismo. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta medida permite reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones de salud y agilizar la atención a las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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