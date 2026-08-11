Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Leticia García de Medina, una mujer de 90 años y residente de la Fundación Lazos de Amor en Manizales, experimentó el reciente temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia sin moverse de su asiento, aunque estuvo rodeada del miedo colectivo y de los gritos de quienes la acompañaban. Como relató a El Espectador, “yo me quedé quieta. Una señora que estaba sentada al lado se agarró de mí y yo de ella. Todos gritaban y yo pedía a todos los santos”. Aunque los 21 adultos mayores presentes en la sede salieron ilesos, el sismo dejó una preocupación latente: la necesidad urgente de reubicar a 16 personas por el riesgo estructural en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

La directora de la fundación, Diana Milena Gómez Martínez, enfrenta el desafío de encontrar un lugar seguro, porque la infraestructura circundante quedó gravemente dañada. Según el informe de la Alcaldía de Manizales citado por El Espectador, el evento dejó cinco personas muertas, además de 12 edificios y 20 viviendas totalmente colapsadas en la ciudad. Entre las edificaciones parcialmente afectadas está la sede de Lazos de Amor, donde los daños visibles fueron desprendimiento de cielos rasos y pintura caída, pero el verdadero peligro proviene de los edificios vecinos, agrietados e inseguros, uno de los cuales, el edificio Boston, podría desplomarse y afectar gravemente a los adultos mayores.

La directora Gómez, junto con su equipo, evacuó a los residentes hacia otra sede de la fundación, también ubicada en la ciudad, donde ya convivían 23 ancianos. El temor por posibles réplicas o colapso de edificios cercanos hizo que se solicitara ayuda y revisión por parte de los bomberos. Laura Osorio Gómez, colaboradora de la fundación, señaló que, aunque pueden alojar a los pacientes en colchonetas, hacerlo allí sigue siendo riesgoso por el contexto. A ello se suman retos como la falta de electricidad en ambas sedes, situación crítica para los adultos oxígenodependientes, ya que la reserva de oxígeno disminuye y el servicio de energía no se ha restablecido, dificultando también el acceso a agua caliente necesaria para el cuidado de los internos.

En el panorama general, el epicentro del sismo en San José del Palmar, a 231 kilómetros de Manizales, dejó a la ciudad enfrentando varias emergencias. Se instaló un Puesto de Mando Unificado, según declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo. El alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó al menos 17 heridos y reportó la muerte de cinco personas, cuyas identidades fueron divulgadas, entre ellas una estudiante universitaria y un hombre de origen venezolano. Además de las pérdidas humanas y los edificios colapsados, se evacuaron 231 pacientes del Hospital Departamental Santa Sofía por daños estructurales. El temblor dejó a Manizales en una realidad incierta y llena de desafíos para sus habitantes, que, pese al susto y la angustia, siguen en la búsqueda de soluciones y personas desaparecidas.

¿Qué daños dejó el terremoto en Manizales el 10 de agosto?

El terremoto causó la muerte de cinco personas, dejó al menos 17 heridos y provocó el colapso total de 12 edificios y 20 viviendas en Manizales, según reportó la Alcaldía. Además, se registraron daños parciales en 19 edificaciones, entre ellas el Hospital Departamental Santa Sofía y la Fundación Lazos de Amor. La Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario sufrió un grave daño en su torre lateral. Se evacuaron pacientes y decenas de personas debieron buscar refugio por la amenaza de nuevos colapsos.

¿Qué retos enfrentan los hogares de adultos mayores tras el terremoto en Manizales?

Los hogares de adultos mayores, como la Fundación Lazos de Amor, enfrentan el problema de la reubicación urgente por el riesgo de colapso de edificaciones vecinas y daños parciales en sus sedes. Además, la falta de electricidad complica la atención a personas oxígenodependientes y el acceso a servicios básicos como agua caliente. Las condiciones de seguridad y salud se han visto afectadas, mientras directivos buscan ayuda para garantizar la protección y el bienestar de sus residentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.