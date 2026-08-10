Por: El Espectador

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes 8 de agosto a Colombia, impactando especialmente a la ciudad de Manizales. De acuerdo con la información confirmada por la Alcaldía de Manizales, el movimiento telúrico causó la muerte de cinco personas, lo que ha puesto en estado de alerta a toda la comunidad. La magnitud y la fuerza con la que se sintió el temblor llevaron inmediatamente a las autoridades a tomar medidas drásticas para salvaguardar la vida de los habitantes y contribuir en la recuperación de la ciudad.

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La respuesta de la administración local fue rápida y contundente. Según reportes de la Alcaldía de Manizales recogidos por El Espectador, se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para aquellas personas que han perdido sus viviendas o se sienten inseguras en sus hogares. Esta medida busca ofrecer refugio y condiciones dignas a las familias más afectadas mientras se evalúa la situación estructural de las edificaciones en la ciudad.

Ante la gravedad de los daños materiales y la necesidad de mantener el orden público, las autoridades decretaron un toque de queda en toda la ciudad, restringiendo la movilidad desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Esta decisión, según fue anunciado por las autoridades municipales, procura evitar mayores riesgos y facilitar el trabajo de socorristas y organismos de atención de emergencias.

Para enfrentar la emergencia, la Alcaldía de Manizales dispuso más de 324 unidades operacionales y una maquinaria considerable, con un total de 2.000 personas colaborando en las labores de apoyo y rescate. La prioridad ha sido la atención integral a las víctimas, el restablecimiento de los servicios públicos esenciales y la evaluación de las estructuras afectadas. Según el balance oficial, se han presentado 19 colapsos parciales y 17 colapsos totales de edificaciones, lo que refleja la gravedad de la situación en el interior de la ciudad y el nivel de desafío que enfrentan las autoridades locales y los equipos de rescate.

En este contexto, la comunidad de Manizales enfrenta una dura prueba de resiliencia y solidaridad ante una catástrofe que deja secuelas humanas y materiales. Todos los datos citados en esta nota han sido confirmados y publicados por El Espectador, medio reconocido por su cobertura de sucesos judiciales y sociales en Colombia.

¿Qué daños materiales dejó el sismo en Manizales según la Alcaldía?

La Alcaldía de Manizales reportó un total de 19 colapsos parciales y 17 colapsos totales en diferentes edificios de la ciudad, evidenciando la magnitud del impacto y los retos que enfrenta actualmente la infraestructura local tras el sismo de magnitud 7,4.

¿Por qué se decretó toque de queda en Manizales tras el sismo?

La decisión de implementar un toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana se tomó para garantizar la seguridad de los ciudadanos y permitir que los equipos de rescate y apoyo puedan trabajar de manera más eficiente durante la emergencia, según información difundida por la Alcaldía y recogida por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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