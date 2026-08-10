Por: Noticiero 90 minutos

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La mañana de este lunes 10 de agosto estuvo marcada por un fuerte sismo que sacudió a Cali y varias regiones de Colombia. De acuerdo con los primeros reportes y según la información divulgada, el movimiento sísmico ocurrió a las 7:34 de la mañana, presentando una magnitud de 7,4 y localizándose su epicentro en el departamento del Chocó. La intensidad con que fue percibido el temblor en Cali desató temor y preocupación en los habitantes y personas presentes en distintos sectores de la ciudad.

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En respuesta inmediata a la emergencia, las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para que reportara cualquier efecto vinculado al temblor que pudiera representar riesgos para las personas o las edificaciones. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali recordó a los ciudadanos que disponen de un canal de WhatsApp (310 229 9708) para enviar sus reportes e incidencias.

Para garantizar una atención oportuna y adecuada por parte de los organismos de emergencia, se sugirió a los residentes incluir cuatro elementos esenciales en su reporte: una fotografía que evidencie la situación, los datos de una persona de contacto, un número telefónico y la ubicación exacta del evento, ya sea mediante dirección o coordenadas. Estas recomendaciones tienen la intención de brindar la mayor claridad y facilitar el trabajo de las autoridades encargadas, agilizando la respuesta ante posibles daños.

Asimismo, se pidió a la población no divulgar información no confirmada para evitar alarmas innecesarias entre los ciudadanos. Las autoridades seguirán monitoreando la ciudad y avanzando en la verificación de posibles daños ocasionados por el movimiento telúrico. La información oficial será fundamental durante las próximas horas para identificar el balance real de daños y coordinar las acciones requeridas para la seguridad de la comunidad.

Es importante que cualquier persona que detecte grietas, desprendimientos, caídas de elementos, daños en fachadas, afectaciones en vías u otra situación peligrosa se mantenga alejada del lugar y realice el reporte a través de los canales habilitados. Bajo esta dinámica proactiva, la colaboración ciudadana resulta indispensable para afrontar con mayor eficiencia eventos de esta naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar afectaciones por el sismo en Cali y qué datos debe incluir?

Según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, los ciudadanos pueden reportar afectaciones derivadas del sismo a través de WhatsApp al número 310 229 9708, incluyendo foto de la situación, datos y teléfono de contacto, junto con la ubicación exacta del lugar afectado. Así, el reporte será atendido de manera más rápida y eficiente.

¿Qué hacer si observa daños estructurales tras un sismo en Cali?

Si una persona identifica daños como grietas, desprendimientos, caída de fachadas o cualquier otra afectación que implique peligro, debe alejarse de la zona y reportarla de inmediato a los canales oficiales establecidos por la administración de Cali. De acuerdo con lo informado, es clave mantener la calma y no difundir información no verificada, permitiendo que los organismos de emergencia puedan actuar de manera precisa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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