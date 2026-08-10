Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia enfrenta una situación de emergencia luego del potente terremoto de magnitud 7,4 que se sintió la mañana de este lunes 10 de agosto. El epicentro estuvo ubicado en el departamento del Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano en un reporte emitido a las 7:34 a. m. El sismo sacudió con intensidad a varias regiones, incluidas el Eje Cafetero, Valle del Cauca y la capital, Bogotá. Las autoridades, junto a los organismos de socorro, desplegaron labores inmediatas de verificación en las zonas más afectadas.

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El número de víctimas mortales no deja de aumentar a medida que los organismos de rescate acceden a las edificaciones colapsadas. Inicialmente, Caracol Radio reportó 21 fallecidos, concentrados en su mayoría en Pereira, con 18 víctimas, seguidos de dos en Manizales y una persona en Quibdó. Posteriormente, las cifras preliminares superaron los 25 muertos. Las autoridades continúan el barrido en busca de personas atrapadas entre los escombros y estiman que el balance definitivo podría tomar varias horas.

En Cali, los daños estructurales han sido señalados como especialmente graves. El alcalde Alejandro Eder informó que cerca de 20 construcciones colapsaron con personas dentro, lo que ha requerido apoyo logístico y humano de otras ciudades. El mandatario instó a conservar la calma y evacuar los edificios en caso de grietas o señales de alerta, mientras los organismos de emergencia inspeccionan edificaciones y buscan posibles sobrevivientes.

La situación en Chocó es compleja. Quibdó, la capital, registra personas heridas y daños de consideración en edificaciones, como ha señalado la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien expresó su preocupación por el riesgo de réplicas. Municipios cercanos al epicentro también han notificado graves afectaciones y mantienen activos los protocolos de gestión del riesgo.

El temblor impactó con fuerza en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira, Manizales y Armenia. Allí, los reportes preliminares indican pérdida de vidas humanas y daños materiales, motivo por el cual los cuerpos de socorro continúan la evaluación en la zona.

Como consecuencia de la emergencia, la Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las operaciones en siete aeropuertos de ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, hasta completar revisiones de seguridad. Mientras tanto, se recomienda a los viajeros consultar únicamente los canales de información oficiales y sus aerolíneas.

En Bogotá, aunque el sismo fue perceptible y ocasionó evacuaciones preventivas, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que, hasta el momento, no hay reporte de heridos ni daños estructurales de importancia; sin embargo, los organismos de emergencia siguen en verificación.

Ante el panorama de una emergencia aún en desarrollo, el centro de la atención está en rescatar sobrevivientes, atender heridos y dimensionar el impacto material y humano de este devastador evento. Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca son considerados los departamentos más perjudicados, mientras la cifra de afectados sigue en actualización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos muertos y heridos ha dejado el terremoto en Colombia este 10 de agosto?

De acuerdo con los reportes preliminares citados por Caracol Radio en el artículo original, el balance inicial de fallecidos era de 21 personas, con la mayoría de víctimas en Pereira. Sin embargo, estas cifras ya superan los 25 muertos según actualizaciones posteriores, y todavía pueden seguir en aumento a medida que avanzan las labores de rescate y verificación en las zonas afectadas. También se reportan numerosos heridos, especialmente en ciudades como Quibdó y Cali, aunque las autoridades aún no han consolidado una cifra definitiva.

¿Qué ciudades y aeropuertos resultaron más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?

Entre las ciudades más golpeadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. En Cali, se registraron graves daños en al menos 20 estructuras. En tanto, siete aeropuertos suspendieron operaciones: Alfonso Bonilla Aragón (Cali), Matecaña (Pereira), La Nubia (Manizales), El Edén (Armenia), El Caraño (Quibdó), Santa Ana (Cartago) y Gerardo Tobar López (Buenaventura), mientras terminan las inspecciones de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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