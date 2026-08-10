Por: Noticiero 90 minutos

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a Cali este lunes 10 de agosto, impactando gravemente la dinámica cotidiana de la ciudad y movilizando de manera inmediata a las autoridades locales. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la administración respondió a la emergencia anunciando la activación de distintas medidas orientadas a brindar atención a la población afectada y asegurar la movilidad durante la contingencia. Dentro de estas disposiciones, la Secretaría de Movilidad de Cali informó la decisión de suspender temporalmente el Pico y Placa, reglamentación que usualmente restringe la circulación de vehículos particulares según el número de placa, con el objetivo de reducir la congestión en las principales vías urbanas.

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La suspensión del Pico y Placa tiene carácter preventivo. Esta medida busca facilitar el tránsito tanto de los organismos que atienden la emergencia como de los habitantes que, ante el impacto del sismo, puedan requerir circulación rápida y segura. La Secretaría de Movilidad recomendó a los caleños mantenerse atentos a los comunicados a través de los canales oficiales, pues la duración de la suspensión depende de los resultados de una revisión exhaustiva a la infraestructura vial y urbana tras el temblor. Hasta que no se confirme la seguridad de puentes, vías y edificaciones comprometidas, la restricción no será retomada.

Esta decisión se enmarca en la evaluación continua de los riesgos y el compromiso de proteger a la ciudadanía, priorizando la agilidad de los desplazamientos, especialmente para quienes ayudan en la atención de la emergencia. La autoridad recomendó actuar con precaución, informarse solo por medios reconocidos y no caer en rumores que puedan entorpecer las labores oficiales. El llamado es a la calma y a la colaboración, esperando orientación sobre la reactivación del Pico y Placa, que será comunicada oportunamente por las instancias municipales responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el Pico y Placa en Cali tras el sismo?

La medida de suspensión del Pico y Placa en Cali se tomó para garantizar que los vehículos de emergencia y los ciudadanos que necesiten desplazarse puedan circular con mayor facilidad y rapidez debido a la contingencia generada por el sismo. Según la Secretaría de Movilidad, la suspensión estará vigente mientras se evalúa el estado de la infraestructura vial y urbana en la ciudad.

¿Cuánto tiempo estará suspendido el Pico y Placa en Cali por la emergencia?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la suspensión del Pico y Placa tendrá duración indefinida mientras las autoridades adelantan las revisiones pertinentes. La ciudadanía debe estar atenta a los canales oficiales para conocer la fecha en la que se retomará la medida, una vez se confirme que la infraestructura urbana es segura.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.