Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de alta magnitud sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, causando alarma en distintas regiones del país. De acuerdo con el último boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró exactamente a las 7:34 a. m., con epicentro ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El SGC reportó que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros, factores que contribuyeron a que el movimiento se sintiera en un amplio rango de zonas, incluyendo ciudades como Cali, Armenia y Manizales.

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La entidad oficial, el Servicio Geológico Colombiano, compartió la información a través de sus canales oficiales, subrayando la importancia de reportar cualquier percepción de sismos para mejorar la recolección de datos y la atención de posibles emergencias. En su comunicación, el SGC invitó a la población a registrar, por medios oficiales, si sintió el temblor, como parte de sus protocolos habituales tras estos acontecimientos.

En Cali, una de las ciudades más afectadas según los primeros informes, se reportaron varios colapsos de estructuras y daños en infraestructuras. Aunque la situación aún se encuentra en desarrollo, los organismos de gestión de riesgo y equipos de emergencia están movilizándose para evaluar el alcance de los daños y determinar la gravedad de las afectaciones. La profundidad de 96 kilómetros del sismo es un dato relevante, ya que este tipo de sismos tienden a sentirse en áreas muy extensas, aunque la intensidad de los daños depende también de factores como el tipo de suelo y las condiciones particulares de cada ciudad.

El Servicio Geológico Colombiano, responsable de monitorear y reportar cualquier actividad sísmica en el país, sigue publicando actualizaciones a medida que avanza el análisis del evento. Hasta el momento, la información oficial se concentra en la verificación de daños materiales, especialmente en Cali, y la coordinación de los organismos de respuesta para garantizar la seguridad de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reportó el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo del 10 de agosto de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo ocurrió a las 7:34 a. m., con una magnitud de 7,4 y epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó. El evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros y se sintió en varias ciudades del país, como Cali, Armenia y Manizales. La entidad invitó a la ciudadanía a reportar si sintieron el temblor a través de medios oficiales.

¿Qué afectaciones se han registrado en Cali tras el fuerte sismo?

De acuerdo con los informes reportados, en Cali se han presentado colapsos de infraestructura tras el movimiento telúrico. Organismos de emergencia y gestión del riesgo están verificando el alcance de los daños y continúan monitoreando la evolución de la situación mientras avanza la recolección de información sobre posibles daños adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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