Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4 que se presentó en Colombia en las últimas horas, pues la capital del Valle del Cauca tiene varios puntos críticos por toda la ciudad y las alertas están prendidas.

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De hecho, tal como aseguró el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, hay más de 20 edificios derrumbados y más de 12 puntos críticos por toda la ciudad, lo cual tiene a los rescatistas trabajando a toda máquina.

Además, el alcalde agregó que hay varios colapsos parciales, por lo que hizo un llamado importante a la comunidad para evitar más complicaciones o tragedias.

Por ahora, todas las unidades de urgencias están dispuestas para esta situación, teniendo en cuenta que bomberos, policías, guardia civil y más se encuentran en los puntos más críticos para quitar escombros y tratar de recuperar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles que se encuentren entre las ruinas.

Por otro lado, en cuanto a personas fallecidas, el alcalde agregó que siguen haciendo las cuentas correspondientes con las distintas unidades, pero ya van al menos cuatro en toda la capital del Valle del Cauca.

Por lo pronto, el alcalde le pidió apoyo a Bogotá y Medellín para que les envíen rescatistas que serán muy necesarios de cara a las próximas horas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.