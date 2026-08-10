Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Durante la mañana del 10 de agosto de 2026, un fuerte sismo sacudió el departamento del Chocó dejando, hasta el momento, nueve personas fallecidas y 80 lesionadas, de acuerdo con el segundo reporte oficial emitido por la Gobernación del Chocó a las 12:27 p.m. Esta cifra, como ha aclarado la administración departamental, es preliminar y podría variar en las próximas horas, ya que el propósito de las autoridades es continuar con los procesos de verificación y consolidación de información en cada uno de los municipios afectados. La situación se mantiene en constante actualización, mientras los organismos de socorro siguen en la evaluación y atención de las consecuencias en cada zona.

Sigue a PULZO en Discover

El boletín oficial registra, además, importantes daños materiales en viviendas y edificaciones, tanto públicas como privadas. Las consecuencias en infraestructura todavía están siendo analizadas y no es posible establecer una cuantificación precisa de los daños en este momento. Esta emergencia, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, también ha producido afectaciones en servicios básicos como el fluido eléctrico, la telefonía y las comunicaciones en diferentes territorios del departamento. La Gobernación del Chocó ha indicado que estas circunstancias dificultan el trabajo de los equipos de respuesta, quienes deben mantener operaciones en terreno para establecer las necesidades prioritarias y el nivel real de los daños provocados por el evento sísmico.

Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, han ofrecido reportes periódicos para mantener informada a la población. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8 y se originó a una profundidad de 88 kilómetros en San José del Palmar. Este fenómeno no solo dejó consecuencias notorias en el Chocó, sino que también se dejó sentir en otras regiones de Colombia, generando un impacto considerable en la infraestructura y servicios básicos.

Los organismos de respuesta continúan con el monitoreo de las áreas perjudicadas y profundizan el trabajo de recolección de información para determinar el alcance real de la tragedia. Mientras avanzan las operaciones de rescate y verificación, la población queda atenta a los comunicados oficiales, en espera de que se esclarezcan las cifras finales y las necesidades que deberán ser atendidas en el corto plazo.

¿Cuáles son las principales afectaciones tras el sismo en el Chocó?

Las autoridades han reportado hasta ahora nueve personas fallecidas, 80 lesionadas y daños materiales en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada. Además, se registran serias afectaciones en el fluido eléctrico, telefonía y comunicaciones. La verificación de daños sigue en proceso, por lo que las cifras pueden cambiar en las próximas horas.

¿Qué significa que un sismo tenga una magnitud de 4.8 y profundidad de 88 kilómetros?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud indica la energía liberada por el sismo: 4.8 se considera moderado. La profundidad, en este caso de 88 kilómetros, es la distancia entre el epicentro y la superficie; sismos a esa profundidad suelen sentirse más ampliamente, pero pueden causar menos daños en superficie comparados con terremotos superficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.