Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las tostadas de camarón con mango y aderezo de chipotle representan una combinación de sabores frescos y vibrantes, donde los ingredientes clásicos del pico de gallo mexicano se fusionan con matices afrutados, resaltando la creatividad en la cocina. De acuerdo con la receta publicada por El Espectador, se recomienda iniciar esta preparación con la elaboración de un pico de gallo especial, que integra dos tomates, un cuarto de cebolla morada, cilantro, un chile o jalapeño, un mango y guacamole. La adición del mango otorga un matiz dulce al tradicional pico de gallo, convirtiéndolo en un complemento inesperado para los mariscos.

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Para el aderezo de chipotle, la instrucción destaca la sencillez: solo se necesitan dos chiles chipotle, jugo de un limón, media taza de mayonesa y sal. Según El Espectador, esta mezcla debe prepararse antes de cocinar los camarones y reservarse, lo que permite integrar sabores picantes y ahumados, que luego contrastan con la frescura del resto de ingredientes.

En cuanto a los camarones, la publicación sugiere sazonarlos con aceite de oliva, ajo en polvo, paprika, sal y pimienta. Posteriormente, deben reposar en refrigeración durante unos minutos para potenciar el sabor. Luego, se cocinan en mantequilla por aproximadamente tres minutos, tiempo suficiente para que cambien de color sin perder su textura jugosa.

El montaje de la tostada es el paso final y contempla disponer una capa de guacamole como base, seguida de los camarones calientes, el pico de gallo con mango y, finalmente, el aderezo de chipotle. El conjunto genera una experiencia multisensorial por la mezcla de texturas crujientes y cremosas, sabores picantes, dulces y ácidos en cada bocado.

Esta receta ilustra cómo la cocina de mariscos puede reinventarse, sumando ingredientes poco tradicionales para proporcionar alternativas novedosas. La versión de El Espectador sugiere un proceso sencillo y rápido, ideal para quienes buscan innovar en el hogar sin complicar la dinámica de la cocina.

¿Cómo se prepara una tostada de camarón con mango y aderezo de chipotle?

La preparación inicia con condimentar los camarones y dejarlos reposar. Se cocinan en mantequilla hasta cambiar de color. El pico de gallo lleva tomate, cebolla morada, cilantro, chile o jalapeño y mango. El aderezo combina chipotle, mayonesa, limón y sal. Se monta la tostada con guacamole, camarones, pico de gallo de mango y el aderezo de chipotle.

¿Qué ingredientes lleva el pico de gallo de mango utilizado en la receta de El Espectador?

Según El Espectador, el pico de gallo en esta receta se elabora con dos tomates, un cuarto de cebolla morada, cilantro, un chile o jalapeño, un mango y guacamole, lo que aporta frescura y un sabor ligeramente dulce al platillo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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