Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y su esposa, Daniela Múnera, activaron una campaña solidaria en Bogotá con el fin de apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto en Pereira. El jueves 13 de agosto, la pareja habilitó un centro de acopio en la calle 17A #69B-74, el cual funciona desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, permitiendo que ciudadanos de la capital acerquen sus donaciones durante la jornada. Ambos, con su presencia personal en el lugar en horas de la tarde, buscan motivar a la mayor cantidad de personas posible para sumarse a la causa y mostrar respaldo a quienes perdieron sus bienes y viviendas en la emergencia que sacudió a la capital risaraldense el pasado lunes 10 de agosto.

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De acuerdo con la información publicada por El Diario, la iniciativa se materializó a través de redes sociales, donde Castro y su esposa informaron sobre el centro de acopio y los artículos más urgentes. Los elementos solicitados incluyen agua, alimentos no perecederos, productos de hidratación, cobijas, colchonetas, carpas, almohadas, linternas, pilas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado y elementos para mascotas. Asimismo, se reciben medicamentos que estén en buen estado y cuya fecha de vencimiento no haya expirado. El objetivo es enviar estas donaciones directamente a Pereira y centralizar la recolección en Bogotá para agilizar el traslado de ayuda hasta las zonas más afectadas.

Más allá del deporte, la historia de Leonardo Castro con Pereira tiene un trasfondo personal y emotivo. Aunque nació en El Tambo, Cauca, Castro creció y trabajó en Pereira, ciudad donde se desempeñó como obrero, repartidor y recolector de basura antes de debutar en el fútbol profesional en 2014 con el Deportivo Pereira. Su vínculo con el equipo Matecaña lo llevó a convertirse en la figura principal de la primera estrella que el club conquistó en la Liga BetPlay 2022-II, firmando 15 goles como máximo anotador y liderando el histórico título ante Independiente Medellín. En 2023, tras este logro trascendental, pasó a Millonarios, donde renovó por tres años más en octubre de 2025, aunque su arraigo y compromiso con Pereira siguen intactos.

En medio de la crisis, Castro representa el poder de movilización del fútbol colombiano, sumando esta campaña a otras iniciativas de deportistas y clubes que buscan aliviar la tragedia que enfrentan los damnificados en el Eje Cafetero. La solidaridad, una vez más, se convierte en la mejor jugada fuera del campo para quienes lo perdieron todo.

¿Dónde queda el centro de acopio de Leonardo Castro en Bogotá para ayudar a los damnificados del terremoto en Pereira?

El centro de acopio habilitado por Leonardo Castro y su esposa para recolectar ayudas está ubicado en la calle 17A #69B-74, en la ciudad de Bogotá. Allí, las personas pueden llevar sus donaciones para los afectados por el terremoto ocurrido en Pereira.

¿Qué tipo de donaciones pide Leonardo Castro para las familias afectadas por el terremoto en Pereira?

Leonardo Castro y su esposa solicitan artículos como agua, alimentos no perecederos, elementos de hidratación, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, productos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos que no estén vencidos. Estas donaciones serán enviadas posteriormente a Pereira para ayudar a los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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