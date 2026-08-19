Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reconstrucción de los municipios que han sufrido el impacto del reciente terremoto podría contar con una innovadora fuente de financiación, si prospera un proyecto de ley presentado en el Congreso. La propuesta, impulsada por el senador Santiago Barreto Triana y la representante Delcy Isaza, plantea que las empresas puedan destinar parte de sus impuestos al financiamiento de obras en regiones afectadas, con el propósito de brindar atención directa y efectiva a las zonas que han sido declaradas en situación de desastre, calamidad pública o emergencia.

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El proyecto busca ampliar el alcance del mecanismo conocido como obras por impuestos, que en este momento se aplica principalmente en territorios como los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las zonas ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Con el cambio sugerido, se pretende que esta herramienta esté disponible para otros lugares que hayan enfrentado crisis a raíz de desastres naturales u otras problemáticas graves.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es permitir que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta al desarrollo y ejecución de obras que respondan a las necesidades urgentes surgidas en los municipios afectados. De este modo, parte de la obligación tributaria no quedaría únicamente como un pago al Estado, sino que se transformaría en infraestructura esencial para las comunidades que más la necesitan.

Las iniciativas que podrían recibir apoyo comprenden la construcción o reparación de viviendas, colegios, centros de salud, sistemas de saneamiento básico y vías, entre otros, además de proyectos que contemplen la restauración ambiental y la provisión de espacios temporales para familias que han perdido sus hogares. La participación del sector privado, según los promotores del proyecto, podría acelerar la ejecución de obras fundamentales en contextos de emergencia, así como fortalecer su impacto.

El desarrollo de estos proyectos podría llevarse a cabo directamente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o mediante esquemas como fiducias (mecanismos fiduciarios) y convenios, de acuerdo con el diseño presentado. Para Santiago Barreto, el objetivo es aprovechar de manera más eficiente los recursos que las empresas ya aportan vía impuestos, convirtiéndolos en respuestas tangibles para quienes necesitan ayuda tras una catástrofe.

El proyecto aún debe superar los debates en el Congreso y sus impulsores han solicitado prioridad en el trámite, así como la evaluación de su viabilidad dentro del Presupuesto General de la Nación por parte del Ministerio de Hacienda. La iniciativa surge en un momento en que se requieren nuevos instrumentos para financiar la recuperación de zonas cuyas viviendas, servicios básicos e infraestructura han quedado gravemente afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuestos propuesto para la reconstrucción tras el terremoto?

El mecanismo de obras por impuestos permitiría que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta a la financiación y ejecución de proyectos que atiendan necesidades de municipios declarados en emergencia, desastre o calamidad pública. Entre las obras contempladas están viviendas, instituciones educativas, centros de salud, infraestructura y saneamiento básico, transformando así el recaudo de impuestos en soluciones directas para las comunidades afectadas.

¿Qué papel tendría el sector privado en la recuperación de municipios afectados por el terremoto?

El sector privado desempeñaría un rol más activo al participar directamente en la ejecución y financiación de proyectos prioritarios para la reconstrucción. De acuerdo con la propuesta, empresas podrían invertir parte de sus impuestos en obras urgentes, lo que ayudaría a reducir los tiempos de respuesta y a cubrir necesidades inmediatas en las zonas impactadas por el desastre.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.