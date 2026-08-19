Por: CENET

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BBVA anunció una donación de 2 millones de euros para atender las necesidades humanitarias causadas por el terremoto en Colombia y para contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Los recursos serán canalizados a través de ACNUR, UNICEF y la iniciativa “Empresas Unidas por Colombia”, liderada por la ANDI. La entidad informó, además, que lanzó una campaña de recaudación entre clientes y empleados, junto con otras medidas de apoyo en Colombia y en España.

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Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, se refirió al anuncio: “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”.

Según la entidad, los recursos destinados a ACNUR se orientarán a ofrecer refugio a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas, a distribuir artículos de emergencia y a brindar protección y asistencia a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida a niños, niñas y adolescentes, con apoyo en la emergencia y en la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas, con el fin de asegurar la continuidad educativa.

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BBVA informó también que se sumará a “Empresas Unidas por Colombia”, iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano ante la emergencia. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas, con foco en infraestructura educativa.

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La donación de 2 millones de euros hace parte de una respuesta que la entidad comenzó a desplegar tras el terremoto, orientada a apoyar a las comunidades afectadas, atender a sus empleados y a las familias de estos, movilizar la solidaridad de clientes y empleados, y mantener la continuidad del servicio financiero en las zonas impactadas. Como primera medida de urgencia, BBVA Colombia había aportado 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá.

El Grupo BBVA puso en marcha, en Colombia y en España, una campaña de recolección de fondos entre sus clientes y empleados. En Colombia, el banco activó una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y habilitó su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que clientes y empleados puedan realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros 0777001919. En España, las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo desde la aplicación de BBVA mediante Bizum, seleccionando la opción de donaciones solidarias e ingresando el código correspondiente a cada organización, o mediante transferencia a las cuentas de UNICEF y ACNUR habilitadas para este fin. También es posible realizar aportes de manera presencial en la red de oficinas. De forma adicional, BBVA en España eliminó temporalmente las comisiones y los gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia mantiene un seguimiento de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y del apoyo psicosocial, el banco ha entregado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades adicionales de los empleados afectados, en particular en materia de vivienda. En paralelo, los equipos de la entidad avanzan en la evaluación de los daños sobre su infraestructura física; hasta el momento, 25 de las 42 oficinas ubicadas en la zona se encuentran operando, mientras que los canales digitales han continuado funcionando con normalidad durante la emergencia.

Sobre la respuesta del banco en el país, Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, afirmó: “Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país”.

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