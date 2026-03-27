BBVA Colombia informó que detectó un acceso no autorizado en la plataforma tecnológica de uno de sus proveedores externos encargado de la gestión de cobranza.

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Este incidente comprometió algunos datos de clientes, específicamente información básica como nombre, número de cédula y teléfono.

Sin embargo, la entidad aclaró que no se vieron afectados datos sensibles como claves, contraseñas ni información relacionada con depósitos, ya que el proveedor no tenía acceso a este tipo de información confidencial.

Tras identificar la situación, el banco activó de inmediato sus protocolos de seguridad, lo que incluyó la desconexión de todos los canales de comunicación con el proveedor involucrado.

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Además, inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y tomó medidas adicionales para mitigar riesgos. También notificó oportunamente a los clientes afectados.

BBVA recomendó a sus usuarios estar atentos a posibles intentos de fraude, como llamadas o mensajes sospechosos solicitando información personal, evitar enlaces desconocidos y no compartir claves o códigos.

Asimismo, reiteró que el banco nunca pide este tipo de datos por estos medios. Finalmente, puso a disposición una línea de atención para resolver inquietudes y reafirmó su compromiso con la protección de la información.

Cuántos años tiene BBVA en Colombia

La historia de BBVA en Colombia se remonta a 1956, cuando nació el Banco Ganadero Popular, una entidad creada para apoyar el desarrollo del sector agropecuario en el país. Este banco surgió en un contexto de modernización económica y tuvo un papel clave en el financiamiento del campo colombiano.

Durante las décadas siguientes, el Banco Ganadero creció hasta convertirse en una de las principales entidades financieras del país. En los años setenta consolidó su liderazgo y posteriormente fue privatizado, adaptándose a los cambios del sistema financiero colombiano.

En 1996, el grupo BBVA adquirió el Banco Ganadero, marcando el inicio de una nueva etapa. Desde entonces, la entidad se integró a una red financiera global y adoptó un enfoque más tecnológico e innovador. Con el tiempo, pasó a llamarse BBVA Colombia, alineando su marca con la del grupo internacional.

En el siglo XXI, BBVA ha fortalecido su presencia en el país con una amplia red de oficinas, cajeros y servicios digitales, apostando por la banca móvil y la inclusión financiera. Además, ha participado en la financiación de proyectos de infraestructura, vivienda y empresas.

Hoy, BBVA Colombia es uno de los bancos más importantes del país, con más de 60 años de historia, caracterizado por su innovación y su aporte al desarrollo económico nacional.

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