Por: El Espectador

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El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 ha generado tensión en el Congreso debido a la ausencia de varios ministros en las comisiones económicas conjuntas, responsables de su análisis y aprobación. El miércoles 2 de septiembre, esta situación fue especialmente visible, provocando descontento entre los legisladores, quienes manifestaron que la presencia de los jefes de cartera es fundamental tanto por cuestiones legales como de respeto institucional.

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Honorio Henríquez, presidente del Senado, fue uno de los primeros en pronunciarse. Según sus declaraciones, citadas por El Espectador, no solo la Ley Quinta —que establece la presencia obligatoria de los ministros en estos debates— exige su asistencia, sino que también es una muestra de deferencia hacia el Congreso. Henríquez enfatizó que, como presidente del Senado, su deber es garantizar el cumplimiento de dicha norma y no permitirá que los ministros deleguen su participación en las sesiones plenarias.

En la misma línea, el representante Alfredo Ape Cuello, quien lidera la Comisión Tercera, advirtió que la ausencia de los ministros podría acarrear consecuencias directas sobre los recursos asignados a sus despachos. Ape Cuello sostuvo que si un ministro se ausenta del debate, se interpretará como falta de interés en la discusión sobre el presupuesto, y la comisión priorizará a las carteras cuyos jefes sí asistan.

Por su parte, Jorge Tovar, vocero de las curules de paz y ponente del presupuesto, reiteró que el Congreso tiene la facultad de redistribuir las partidas presupuestales de aquellos ministerios cuyos titulares no acudan, favoreciendo a entidades que demuestren compromiso en el proceso. El legislador remarcó la importancia de distribuir el presupuesto de 2027 atendiendo las necesidades regionales prioritarias y señaló que la falta de sintonía de algunos ministros con el presidente podría estar afectando el progreso de la discusión.

Las comisiones económicas han hecho un llamado para que los ministros y funcionarios del Gobierno participen activamente entre el 7 y el 9 de septiembre en el estudio del proyecto. De acuerdo con lo expresado por El Espectador, el presupuesto debe ser aprobado en comisiones antes del 25 de septiembre. Hasta el momento, la discusión ha estado marcada por críticas tanto de la oposición como del oficialismo debido a la ausencia de varios miembros del gabinete, lo que ha dificultado el avance en la revisión detallada de cada punto del presupuesto nacional.

¿Por qué es obligatoria la presencia de los ministros en los debates del Presupuesto General de la Nación?

La Ley Quinta, norma que regula el funcionamiento del Congreso, establece como obligatoria la asistencia de los jefes de cartera a los debates presupuestales. De acuerdo con lo manifestado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, esto es esencial para la transparencia y el respeto en la discusión, y permite que los ministros den cuenta y respondan ante los legisladores sobre la distribución de los recursos de su sector.

¿Qué puede ocurrir si un ministro no asiste a la discusión del presupuesto nacional?

Como advirtieron los congresistas Jorge Tovar y Alfredo Ape Cuello, si un ministro se ausenta, se puede considerar que su cartera no tiene interés en la discusión presupuestal. Este acto permite que las comisiones reasignen los recursos destinados a ese despacho hacia otros ministerios o sectores más comprometidos, una prerrogativa que tiene el Congreso durante el trámite del Presupuesto General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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