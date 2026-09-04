Por: CENET

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ISA Energía culminó recientemente la reubicación de 15 unidades de SmartValves en la subestación Termoguajira, un hito que la empresa considera esencial para consolidar la seguridad energética en el país y avanzar hacia una red lista para la transición a energías renovables. La organización informó que la intervención consistió en trasladar estos dispositivos —que regulan de manera inteligente el flujo de energía— desde la línea Santa Marta–Termocol a 220 mil voltios hacia la línea Guajira–Termocol, con el mismo nivel de potencia, logrando así una optimización significativa del sistema.

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Este esfuerzo se enmarca en el Plan de Expansión 2020-2034 orientado al circuito Guajira-Cesar-Magdalena, iniciativa que el Ministerio de Minas y Energía ha impulsado considerando la creciente necesidad de robustecer la infraestructura eléctrica nacional. Según ISA Energía, la incorporación de estas SmartValves permite mejorar el desempeño y la estabilidad del sistema eléctrico, condiciones clave para el control de los flujos de potencia y la prevención de desconexiones que podrían afectar la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional (STN).

Las SmartValves, de acuerdo con la compañía, cumplen la función de reguladores sofisticados que permiten que la electricidad transite por las redes de manera más estable y eficiente. Esto optimiza la infraestructura ya instalada, incrementando la capacidad de respuesta del sistema ante cambios tanto en la generación como en la demanda energética. Gracias a su tecnología, es posible responder de forma más ágil a situaciones imprevistas, evitando fallas o suspensiones no programadas que pueden afectar a los usuarios finales.

La relevancia de este tipo de proyectos se hace aún más evidente en el contexto de la transición energética que Colombia impulsa, especialmente en regiones como La Guajira, considerada epicentro del potencial eólico y solar nacional. ISA Energía resaltó en su comunicación oficial que "con estas obras fortalecemos la red que hará posible la transición energética y aportamos a un sistema eléctrico más confiable y sostenible". Así, la infraestructura avanzada no solo mejora la calidad del servicio actual sino que también pavimenta el camino para la integración de fuentes renovables, fundamentales para el futuro energético del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mejoran las SmartValves la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional (STN)?

Las SmartValves regulan el flujo de energía eléctrica de manera inteligente, permitiendo que la electricidad circule de forma más estable y eficiente a través de la red. Esto permite optimizar la infraestructura existente, fortalecer el control de los flujos de potencia y prevenir desconexiones, factores fundamentales para aumentar la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional, según declaraciones de ISA Energía.

¿Por qué es importante la reubicación de SmartValves en la subestación Termoguajira para la transición energética de Colombia?

De acuerdo con información de ISA Energía, la reubicación contribuye directamente a fortalecer la red eléctrica en regiones clave como La Guajira, facilitando la integración de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Esto es esencial para el avance del país hacia un sistema eléctrico más confiable y sostenible, pieza indispensable para la transición energética nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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