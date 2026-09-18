Por: El Espectador

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Un informe reciente del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana, presentó varios hallazgos sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia para el periodo 2025, evidenciando una reducción significativa en el número de estudiantes atendidos frente a 2024, a pesar de que el porcentaje de cobertura reporta un aumento. De acuerdo con la investigación, basada en 51 Informes de Operación del PAE (INOP) de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), registros del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y datos del Dane, la cantidad de niños y jóvenes beneficiados con el programa pasó de 5,84 millones en 2024 a 5,60 millones en 2025, una diferencia de 239.674 estudiantes.

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El estudio revela que, aunque el indicador de cobertura nacional del PAE creció de 76 % en 2022 a 81,8 % en 2025, dicho avance se explica por la disminución de 431.684 estudiantes en la matrícula utilizada como base de cálculo. Según el LEE, el porcentaje tiende a dar señales opuestas a la realidad: al reducirse el total de matriculados, el porcentaje de cobertura puede aumentar incluso si se atiende a menos estudiantes, generando una percepción equivocada de mejora.

Otro aspecto relevante identificado por el laboratorio corresponde a la diferencia metodológica entre la UApA y el LEE en el cálculo del indicador. Mientras la UApA toma como referencia una matrícula "saneada" (que excluye estudiantes “retirados”), el LEE utiliza las cifras completas del Ministerio de Educación proporcionadas por el SIMAT. Si bien entre 2019 y 2024 la diferencia en los cálculos se mantuvo relativamente estable —entre 141.000 y 294.000 estudiantes, con apenas uno o dos puntos porcentuales de diferencia—, en 2025 la brecha creció sustancialmente, alcanzando 396.420 estudiantes, y se tradujo en casi seis puntos porcentuales de variación en la cobertura registrada.

La continuidad y regularidad de la operación del PAE también enfrentan desafíos. El informe resalta que el número de Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con alertas por interrupción del servicio creció de 17 en 2022 a 25 en 2025, y que en departamentos como Córdoba, Cesar, Magdalena, Cauca, Antioquia y Buenaventura estos incidentes son recurrentes, lo que podría evidenciar obstáculos estructurales en la gestión del programa. Ello se ilustra con casos como el de Chocó, donde, pese a una cobertura reportada como la más alta, se suspendió el servicio en la mayoría de municipios; o los episodios de suspensión en Cesar y Cauca, que dejaron sin atención a decenas de miles de estudiantes por lapsos importantes del calendario escolar.

No obstante, el informe subraya una reducción en las alertas sobre el inicio tardío del PAE. En enero de 2025, el número de ETC en alerta disminuyó a 13 frente a las 36 registradas en enero de 2023. Sin embargo, para marzo de 2024, aún hay zonas como Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán con cerca de 278.000 estudiantes que no habían accedido al complemento alimentario debido a retrasos adjudicando los contratos, lo que privó a este grupo de alumnos del beneficio durante un periodo considerable del año escolar.

¿Por qué disminuyó el número de beneficiarios del PAE en 2025 pese al aumento de la cobertura?

La reducción de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025, aunque el porcentaje de cobertura aumentó, se debe principalmente a una caída en el número de estudiantes matriculados. Dicha disminución en la base de cálculo hace que, proporcionalmente, el indicador porcentual crezca incluso si menos estudiantes reciben el servicio, como se evidencia en el informe del LEE de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué problemas afectan la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en Colombia?

De acuerdo con el informe del LEE, problemas de gestión territorial y demoras en la adjudicación de contratos afectan la continuidad del PAE. El crecimiento en las alertas de suspensión del servicio y la recurrencia de incidentes en ciertos departamentos reflejan dificultades estructurales para garantizar la presencia y permanencia del programa en todo el calendario escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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