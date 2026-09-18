Por: El Espectador

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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto expuso la fragilidad de los servicios públicos esenciales, mucho más allá del conteo habitual de viviendas destruidas y municipios afectados. Según datos oficiales reportados tras la emergencia, más de 111 acueductos resultaron afectados, junto con 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes vehiculares y cinco aeropuertos. Estas cifras demuestran que los sismos no solo tumban edificaciones, sino que alteran por completo la infraestructura básica que sostiene la vida diaria en las comunidades.

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La energía eléctrica fue uno de los servicios que se restableció con mayor rapidez, pero no completamente. Según el balance, más de 1,5 millones de usuarios sufrieron interrupciones inmediatamente después del movimiento telúrico; para el 13 de agosto, alrededor de 1,45 millones ya tenían el servicio nuevamente, aunque persisten unos 75.661 usuarios sin electricidad, especialmente en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. En Chocó, de 111.000 usuarios afectados inicialmente, cerca de 11.000 permanecían sin energía días después. Esta deficiencia trasciende la simple falta de luz: afecta la operación de los sistemas de agua, la atención hospitalaria, las telecomunicaciones y la funcionalidad del comercio.

La falta de agua potable es uno de los factores más críticos tras un desastre. Las autoridades evidenciaron daños en plantas de tratamiento, bocatomas, redes y tanques, lo que dejó a 111 sistemas de acueducto perjudicados. Naciones Unidas estimó que 2,47 millones de personas requerían asistencia en agua, saneamiento e higiene, cifra especialmente grave en regiones como Chocó. Un mes después, solo 52.000 personas habían accedido a algún tipo de ayuda, datos que remarcan la vulnerabilidad previa a la catástrofe y la urgencia de plantear soluciones estructurales.

Igualmente, la gestión del alcantarillado y recolección de basuras se vuelve prioritaria tras desastres de esta magnitud, ya que contribuye a evitar crisis sanitarias y ambientales. El aumento de residuos provenientes de viviendas destruidas y comercios inactivos multiplica los retos de las autoridades.

La reconstrucción de las zonas afectadas abre el debate sobre la necesidad de ir más allá de restablecer lo perdido. “La reconstrucción no puede limitarse a recuperar aquello que se perdió. Si una comunidad tenía dificultades para acceder al agua, al saneamiento o a la energía antes de una tragedia, reconstruir exactamente bajo las mismas condiciones significa mantener la vulnerabilidad que el desastre acaba de demostrar”, afirmó Andrea Pérez Cadavid, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana. La verdadera resiliencia depende de restaurar los servicios esenciales de forma más segura y sostenible, para que la vida pueda retornar con dignidad y estabilidad a las comunidades.

¿Cuántos servicios públicos se vieron afectados tras el terremoto en Colombia según los reportes?

De acuerdo con los reportes oficiales tras el terremoto en Colombia, más de 111 acueductos resultaron afectados, junto con 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes y cinco aeropuertos, lo que evidencia la magnitud del impacto en la infraestructura pública fundamental del país.

¿Por qué el servicio de agua potable es crítico tras una emergencia como un terremoto?

El agua potable es vital después de un desastre porque es indispensable para prevenir brotes de enfermedades, mantener el saneamiento básico y asegurar la salud pública. Según Naciones Unidas, más de 2,47 millones de personas necesitaron ayuda en agua y saneamiento tras el terremoto, situación que se agravó porque muchas infraestructuras ya eran deficientes antes del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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