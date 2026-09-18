Por: El Espectador

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Las nuevas cabinas del cable aéreo de San Cristóbal han concluido satisfactoriamente su fase de prueba, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Este importante proyecto de movilidad para la capital alcanza a la fecha un 94 % de avance en su ejecución a lo largo de un recorrido de 2,87 kilómetros y tres estaciones. El desarrollo pretende transformar la experiencia de traslado para los habitantes de esta zona de Bogotá.

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Cada una de las 144 cabinas cuenta con espacio para 10 pasajeros sentados y ha sido diseñada teniendo en cuenta la accesibilidad, pues permitirá el ingreso tanto de usuarios en silla de ruedas como de personas con bicicletas plegables. Este enfoque apunta a atender las necesidades de movilidad inclusiva para todos los vecinos del sector. Un dato relevante es que las estaciones estarán equipadas con paneles solares, recurso destinado a aportar parte de la energía que se requiere para el funcionamiento diario del sistema.

Este nuevo cable aéreo beneficiará a más de 400.000 personas y la proyección es que movilice cerca de 35.000 pasajeros cada día, con capacidad de transportar hasta 4.000 personas por hora en cada dirección. Para los residentes, el impacto será considerable: según el IDU, el trayecto desde el sendero de Altamira hasta el Portal 20 de julio, que actualmente puede tomar hasta 50 minutos, podría reducirse a tan solo 10 minutos, optimizando significativamente los desplazamientos en este sector de la ciudad.

Tras finalizar la fase de pruebas, el siguiente paso será la entrega oficial del cable aéreo por parte de Transmilenio al operador Promesa de Sociedad Futura. Esta empresa, adjudicataria del contrato por 390.000 millones de pesos colombianos (COP), manejará la operación de esta infraestructura durante los próximos 10 años y 4 meses, según las autoridades citadas.

Mientras se realiza la transición de la obra, el IDU detalló que aún restan trabajos pendientes como la construcción del espacio público y el gimnasio de calistenia, así como el desarrollo del componente ambiental. Este último involucra el manejo de 115 árboles: 14 serán conservados, 24 trasladados y 77 sembrados para nuevos espacios verdes.

De acuerdo con el más reciente cronograma, se espera que el Transmicable de San Cristóbal entre en funcionamiento hacia diciembre o enero de 2027.

¿Cuándo empezará a operar el cable aéreo de San Cristóbal?

Según lo informado por el Instituto de Desarrollo Urbano, la puesta en marcha del Transmicable de San Cristóbal está programada para diciembre o enero de 2027, una vez concluyan las últimas fases de construcción y adecuación ambiental y pública en el corredor.

¿Cuáles son los beneficios del cable aéreo de San Cristóbal para los usuarios?

El innovador sistema de transporte mejorará los tiempos de desplazamiento, facilitando un trayecto antes de 50 minutos a solo 10. Además, ofrece accesibilidad para personas en condición de discapacidad, usuarios con bicicletas y sumará espacios verdes gracias a su componente ambiental, atendiendo a más de 400.000 habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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