Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 18 al 24 de septiembre de 2026, la agenda cultural de Bogotá promete experiencias para todos los gustos y edades, gracias a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que impulsa una programación amplia y variada. Esta iniciativa, en el marco del mes de Amor y Amistad, invita a la ciudadanía a celebrar con eventos gratuitos y pagos, enfocados en el arte, la música, el teatro, la ciencia y la gastronomía, de acuerdo con información de bogota.gov.co.

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Entre las actividades más destacadas se encuentra el festival gastronómico ‘El mundo en el corazón de Bogotá’, que tendrá lugar en el Parque El Country los días 19 y 20 de septiembre. Este evento, con entrada libre y apto para mascotas, reunirá lazos de cooperación entre la ciudad y delegaciones internacionales como Costa Rica, Perú, Guatemala, Filipinas, Naciones Unidas (UNMAS-PNUD), entre otros, y ofrecerá una experiencia multicultural única. La organización corre por cuenta de entidades como la Alcaldía Mayor, la SDCRD, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos Acreditados en Colombia (ACONDIP).

La música se tomará la ciudad con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su agrupación de mujeres, que participará en la XV edición del Festival Internacional de Música Sacra, presentándose el 19 de septiembre en la Catedral Primada de Colombia bajo la dirección de Mateo Sepúlveda Ríos y la organista mexicana Laura Angélica Carrasco Curíntzita. Asimismo, la Filarmónica ofrecerá dos conciertos el 18 y 19 de septiembre en el Auditorio León de Greiff, con un repertorio de clásicos como Carmen de Georges Bizet y Capricho italiano de Piotr Ilich Chaikovski. Todas estas presentaciones son de entrada libre hasta completar aforo.

El arte joven será protagonista en el XVI Salón Nacional de Arte Joven, en la Galería Santa Fe, donde los proyectos de cuatro artistas seleccionados a través del Programa Distrital de Estímulos estarán en exhibición desde el 17 de septiembre hasta el 1 de noviembre, con entrada gratuita. El teatro también tiene un espacio especial con la obra CONTINENTAL de Juan Bilis, que explora la vida del dramaturgo Tennessee Williams y se presentará el 18 de septiembre en la Sala Gaitán, esta vez con boletería paga.

El cine y la ciencia ocupan un lugar central en la programación de Maloka, con proyecciones de películas como “Adiós al amigo” y el documental “42 Reinicio”, así como la presentación del libro “Historia del universo invisible” de Juan Diego Soler, todos con ingreso gratuito previa inscripción. Y para quienes desean reflexionar sobre cultura científica, el 25 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Cultura Científica en Maloka, con entradas disponibles en taquilla.

Además, innovadores escenarios como la feria gráfica Chicha Morada en San Felipe y el evento “Semillas de memoria ancestral” en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, completan esta variada oferta cultural. Así, Bogotá invita a propios y visitantes a sumergirse en una semana llena de posibilidades para celebrar arte, memoria y comunidad.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos destacados en Bogotá del 18 al 24 de septiembre de 2026?

Entre los eventos gratuitos resaltan el festival gastronómico en Parque El Country, los conciertos de la Filarmónica de Bogotá y su agrupación de mujeres, la exposición del XVI Salón Nacional de Arte Joven en Galería Santa Fe, las funciones de cine y ciencia en Maloka, la feria gráfica Chicha Morada y actividades patrimoniales en Usme. El acceso a la mayoría es libre o requiere inscripción previa.

¿Qué actividades incluye la programación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en septiembre de 2026?

La SDCRD organiza festivales gastronómicos, conciertos, exposiciones de arte, obras de teatro, proyecciones de cine y actividades de divulgación científica, en colaboración con distintas instituciones. Ofrece una agenda pensada para públicos diversos, integrando arte, música, ciencia, historia y patrimonio en diferentes escenarios de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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