En las últimas horas, el jugador de 36 años y con pasado en Rosario Central, Racing Club, Argentinos Juniors e Independiente Santa Fe, rompió el silencio este jueves y admitió públicamente su adicción al juego.

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En una entrevista compartida en el canal de YouTube ‘Marga TV’, el volante se consideró ludópata y relató con crudeza el devastador impacto que esta adicción causó en su vida personal, familiar y profesional.

Cuando el periodista le preguntó de forma directa “¿te asumís como ludópata?”, Gómez respondió sin dudar: “Sí, sí, sí…”. Luego ubicó el inicio del problema en 2020, luego de regresar del fútbol brasileño (estaba en Sport Recife) para jugar en Argentinos Juniors.

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“Y mira, lo mío arrancó en el 2020, cuando vuelvo de Brasil, que fue después de la pandemia, que yo vuelvo a Argentinos Juniors. La verdad que arranca ahí el tema, que ahí es donde empezó todo el tema este de los juegos ‘online’”, explicó Gómez.

El exjugador describió cómo la ludopatía transformó su personalidad y lo aisló de su entorno.

“Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad. Hay momentos que ahora me siento a hablar con amigos que hoy los estoy recuperando y me decían: ‘Che, Jony, vos no estabas’. Y yo no me daba cuenta o me escondía. Lo mismo mi mujer. Mi mujer me decía: ‘Jony, ¿qué te pasa?’. Me irritaba todo el tiempo, porque te lleva a eso”, relató.

Acá, el duro testimonio de Gómez:

Gómez comparó la adicción con el consumo de drogas y advirtió sobre su carácter silencioso. “Esto es una droga. Esto quiero que lo tengan claro también la gente, que es como una droga. Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando”, afirmó el futbolista en el mismo espacio.

El punto de quiebre, según contó, fue la ruptura de su vida familiar. “Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, se sinceró.

Y agregó, visiblemente afectado: “Perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y mis nenes lloran y me dicen: ‘¿Por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso”.

El futbolista reveló que mantiene una deuda de 50.000 dólares con una plataforma clandestina de apuestas ‘online’. Había denunciado en febrero de 2026 haber recibido amenazas y extorsiones vinculadas a esa deuda, que según su versión escaló hasta la firma de pagarés por 50.000 dólares bajo intimidaciones.

Actualmente sin club tras rescindir su contrato con Sarmiento de Junín, Gómez aseguró que lleva cuatro meses sin apostar, se encuentra medicado y bajo control.

A pesar del dolor, se mostró decidido a recuperarse: “Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer. Cambiaría todo. La plata, el momento, todo para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz y para toda la gente que estuvo al lado mío y le hice daño, no sufran como sufrieron. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”.

Jonatan Gómez debutó profesionalmente en Rosario Central en 2008 y acumuló más de 300 partidos oficiales a lo largo de una carrera que incluyó títulos en Argentina, Colombia y con Racing Club.

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