Por: El Espectador

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Las conchas de pumpkin spice representan una rica fusión entre la repostería mexicana y el aprovechamiento de la calabaza, un ingrediente con profunda historia en América. Para obtener un resultado perfecto, es importante dejar reposar la masa durante al menos 1 hora y 30 minutos, lo que permite que la levadura seca en polvo actúe y aporte esa textura esponjosa tan característica. Esta preparación requiere dedicación, con un tiempo de trabajo que abarca 40 minutos y una cocción de 20 minutos, lo que rinde alrededor de 12 porciones, según los datos provistos en la receta original.

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El proceso inicia con la mezcla de ingredientes secos: harina, levadura, azúcar blanca, sal y pumpkin spice—una combinación de especias que suele incluir canela, nuez moscada, clavo y jengibre. Posteriormente, se añaden puré de calabaza, huevos y leche tibia, formando una masa que se debe amasar primero sola y luego integrando poco a poco la mantequilla a temperatura ambiente. La importancia del amasado, de acuerdo con la receta, radica en alcanzar una masa lisa y elástica, capaz de superar la “prueba de la ventana”, es decir, que puede estirarse sin romperse, comprobando su elasticidad. Aunque la masa pueda parecer pegajosa al principio, recomendable no añadir harina de más para no afectar la estructura del pan.

Una vez lista, la masa reposa cubierta hasta duplicar su tamaño. Luego se divide en porciones de 80 gramos que, boleadas, se colocan en una bandeja para agregar la costra: una mezcla de harina todo uso, azúcar glass, mantequilla, pumpkin spice y vainilla. Cada concha recibe su marca distintiva y fermenta otros 30 minutos antes de hornearse a 175 °C entre 12 y 15 minutos.

Detrás de este pan hay una historia ancestral. De acuerdo con la información proporcionada, las semillas de calabaza se encontraron desde el año 5500 a. C. en regiones de México, el este de los Estados Unidos y América del Sur. Inicialmente, las calabazas eran más pequeñas, duras y amargas, pero los nativos americanos las modificaron para hacerlas más dulces y aptas para el consumo. Gracias a su cáscara gruesa y a la posibilidad de secarlas, se convirtieron en un alimento esencial para resistir los inviernos, usándolas desde fuente de alimento hasta cuencos y harina. Esta versatilidad sigue vigente en recetas como las conchas de pumpkin spice.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las conchas de pumpkin spice mexicanas paso a paso?

La preparación de las conchas de pumpkin spice mexicanas requiere mezclar harina, levadura, azúcar, sal y especias, integrando después puré de calabaza, huevos y leche tibia. Tras amasar y añadir mantequilla poco a poco, la masa reposa, se divide en porciones y se bolea. Luego se cubre con una costra dulce de azúcar glass, harina, mantequilla, pumpkin spice y vainilla, se dejan fermentar nuevamente y se hornean por 12-15 minutos a 175 °C.

¿Cuál es la historia de la calabaza en la cocina mexicana?

La calabaza tiene una historia milenaria en América, con semillas halladas desde el año 5500 a. C. en México y otras regiones. Los nativos americanos adaptaron la calabaza, inicialmente amarga y dura, para hacerla más dulce y útil. Este vegetal fue clave para su supervivencia, aprovechando su pulpa, semillas, cáscara y capacidad para conservarse en invierno. Hoy, sigue siendo protagonista en recetas tanto tradicionales como contemporáneas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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