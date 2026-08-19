Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué iniciará este jueves 20 de agosto, desde las 5:00 a. m., la demolición de tres edificaciones localizadas en la calle 19 con carrera cuarta. Estas estructuras fueron afectadas por un incendio que tuvo lugar hace dos años y, desde entonces, han representado un riesgo significativo para quienes transitan o trabajan en el sector cercano a la Plaza de la 21. La demolición ocupará aproximadamente media manzana y exige la utilización de maquinaria pesada, dada la cantidad de escombros acumulados y el deterioro avanzado de las construcciones.

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El propósito central de la intervención es mitigar el peligro de un eventual colapso, prevenir situaciones similares de incendios y dar un primer paso firme en la recuperación urbanística de este corredor del centro ibaguereño. La decisión de demoler los restos de las edificaciones se tomó tras los diagnósticos de riesgo realizados por la administración municipal, en respuesta a la preocupación persistente de la comunidad durante los últimos dos años.

A pesar de que las ruinas mostraron capacidad para resistir el reciente sismo del 10 de agosto sin daños adicionales, la Alcaldía considera indispensable erradicar cualquier amenaza estructural. Otro factor relevante para la decisión fue la presencia constante de personas en condición de calle, quienes han usado el sitio como refugio, desencadenando alertas por cuestiones de seguridad y la ocurrencia de incendios adicionales.

Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, señaló que la intervención es “pertinente” y “necesaria”. El funcionario explicó que, si bien la demolición de estos inmuebles suele corresponder a los propietarios, en esta ocasión la Alcaldía asume el proceso porque el predio fue incluido en el plan de acción de la declaratoria de calamidad pública. Leal destacó la complejidad de la acción pero aseguró que ya cuentan con los recursos y la maquinaria adecuada. Además, el operativo tendrá el respaldo de la Secretaría de Gobierno, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Dirección de Gestión del Riesgo, instancias que coordinarán también la evacuación de quienes permanezcan en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada, la intervención es el punto de partida para transformar la imagen de este tramo de la ciudad. La maquinaria pesada ingresará tras la visita técnica del miércoles 19 de agosto, y, si no surgen inconvenientes, los trabajos comenzarán desde temprano el jueves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Ibagué demolió las estructuras en la calle 19?

La Alcaldía de Ibagué procedió con la demolición de estas edificaciones debido al riesgo latente de colapso y la preocupación constante por la seguridad, dado que las ruinas habían sido escenario de incendios y refugio para personas en condición de calle. Según la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, la intervención era imprescindible luego de los diagnósticos realizados y quedó priorizada en el marco de la declaratoria de calamidad pública.

¿Qué es una declaratoria de calamidad pública y cómo afecta la gestión de riesgos?

La declaratoria de calamidad pública permite a las autoridades municipales tomar medidas excepcionales para prevenir mayores daños y gestionar de manera ágil los recursos necesarios ante situaciones de riesgo, como estructuras en estado peligroso, según explicó Humberto Leal. En el caso de Ibagué, esta declaratoria hizo posible que la Alcaldía asumiera la demolición, labor que normalmente recaería en los propietarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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