Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La pavimentación de varios tramos en la avenida Ambalá, ubicada en el sector de El Salado, comuna 7 de Ibagué, ha encendido las alarmas entre habitantes y comerciantes de la zona. El motivo central de la preocupación no radica únicamente en los cierres habituales por obras, sino en que se continúan abriendo nuevos frentes de trabajo sin haber finalizado ni habilitado los tramos intervenidos con anterioridad, de acuerdo con testimonios recogidos en el mismo sector.

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Los residentes afirman que la reducción progresiva en las alternativas de desplazamiento está volviendo compleja la movilidad. Mientras algunos tramos siguen en trabajos, otros se suman a las intervenciones, lo que disminuye los corredores disponibles para entrar, salir y circular en El Salado. Una habitante del sector describió la situación como sentirse prácticamente "encerrada" por la gran cantidad de calles bloqueadas a la vez. La problemática, según ella, incrementa a medida que los trabajos avanzan hacia otras áreas sin entregar las ya abiertas desde hace tiempo.

Uno de los puntos especialmente señalados abarca desde las cercanías del Parque de El Salado hasta el sector del Supermercado Popular, donde ya fue retirada la capa asfáltica. La inquietud de la comunidad crece ante la posibilidad de que sigan las aperturas en zonas que todavía funcionan como rutas alternas, lo que llevaría a una virtual parálisis del tránsito. Para los vecinos, la inconformidad no tiene que ver con la pavimentación en sí, sino con la falta de planificación en la ejecución y la prolongación de los cierres en los tramos ya intervenidos.

El malestar también se extiende al sector comercial. Un líder comunal indicó que muchos comerciantes, que pagan arriendo sin ser dueños de los locales, temen quedar meses sin ingresos mientras las vías siguen cerradas. Además, advierten que las rutas alternas para los clientes han sido bloqueadas, disminuyendo significativamente las ventas.

En respuesta, la comunidad ha solicitado un espacio de diálogo con las autoridades. La concejal Sandra Varón anunció una reunión con la Administración Municipal y la Secretaría de Infraestructura, donde se explicará el alcance de las obras y los cronogramas previstos, y se responderán inquietudes. Según Varón, las intervenciones involucran tanto al municipio como a la gobernación.

Los habitantes esperan que, a través de esta socialización, se garantice una verdadera planificación y no se cierre simultáneamente prácticamente toda la movilidad del sector, afectando vida diaria y actividad económica. La comunidad insiste en que no busca frenar las obras, pero sí pide orden y cumplimiento en la entrega de los tramos que ya llevan tiempo en ejecución.

¿Cuál es el motivo principal de la inconformidad de los habitantes de El Salado con las obras de pavimentación?

El malestar de los habitantes de El Salado no está relacionado con la ejecución de las obras de pavimentación como tal, sino con la apertura de nuevos frentes de trabajo sin finalizar ni habilitar los tramos ya intervenidos. Esto ha generado una afectación directa en la movilidad, ya que múltiples vías quedan cerradas al mismo tiempo, lo que dificulta la circulación y pone en riesgo la actividad económica local, según testimonios de residentes y comerciantes.

¿Cómo afectan los cierres viales por pavimentación a los comerciantes de El Salado?

Los cierres ocasionados por las obras de pavimentación han generado preocupación total entre los comerciantes de El Salado, ya que muchos dependen de rutas alternas para el ingreso de clientes. La paralización prolongada de estas vías pone en riesgo su sustento, especialmente entre quienes arriendan los locales. El temor principal es estar varios meses sin poder trabajar ni recibir ingresos, como manifestó un líder comunal que representa al sector comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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