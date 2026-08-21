Por: CENET

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La más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) realizada por Fedesarrollo en agosto de 2026 presenta una radiografía de estabilidad y ajustes moderados en varios indicadores clave de la economía colombiana. Según el análisis, la tasa de intervención del Banco de la República permanecerá estable en 12,00 % durante los próximos meses, decisión que fue ratificada por la Junta Directiva durante julio y que se prevé continúe en los meses de agosto, noviembre y diciembre. Esta decisión representa una continuidad respecto a la expectativa del mes anterior, cuando se consideró posible un ajuste a 12,50 %. El próximo encuentro decisorio está programado para el 30 de septiembre de 2026, lo que mantiene la atención de los analistas en posibles actualizaciones.

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En cuanto al crecimiento económico, la proyección para 2026 mejoró levemente situándose en 2,5 %, frente al 2,4 % que se pronosticaba en julio. Los analistas también estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,1 % en el segundo trimestre de 2026; aunque es menos que el 3,5 % medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), supera la proyección realizada previamente. Para el trimestre siguiente, las expectativas se mantienen estables. La mediana esperada para el PIB en 2027 es de 2,3 %, dentro de un rango entre 2,1 % y 2,7 %.

En lo relativo a la inflación, la cifra anual observada en julio (6,03 %) fue inferior a lo previsto por los analistas (6,21 %). Para agosto de 2026, se proyecta una inflación de 6,10 %, y de cara a diciembre, podría cerrar en 6,53 %, ligeramente por debajo de la proyección previa. A pesar de estas revisiones a la baja, la inflación sigue fuera del rango meta planteado por el Banco de la República, que se ubica entre 2 % y 4 %. Hacia agosto de 2027, los pronósticos apuntan a una desaceleración paulatina, con una inflación de 5,50 %.

La tasa de cambio también mostró movimientos relevantes: al cierre de julio se ubicó en 3.132 pesos, con una apreciación mensual de 9 %. Para agosto se prevé un leve aumento a 3.150 pesos, mientras que la expectativa para final de año es de 3.300 pesos, inferior a la estimación previa de 3.440 pesos, lo que refleja una mayor confianza en la estabilidad del peso frente al dólar.

En materias primas, el precio del petróleo Brent cerró en julio en 90,1 dólares por barril, superando la proyección de 85 dólares. Para diciembre de 2026, los pronósticos lo ubican alrededor de los 80,1 dólares, estable frente al mes anterior.

En cuanto a los factores de inversión, la política fiscal fue considerada el aspecto más relevante por el 56 % de los analistas, seguida por la política monetaria y otros factores internos y externos. En el mercado accionario, Ecopetrol resultó ser la acción más atractiva, con el 52,5 % de las preferencias de los expertos, seguida por Grupo Argos, Corficolombiana y CIBEST.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico de Colombia para 2026 y 2027, según la Encuesta de Opinión Financiera?

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 es de 2,5 %, lo que representa una leve mejora respecto al 2,4 % estimado anteriormente. Para 2027, la mediana de los analistas sitúa el crecimiento en 2,3 %, dentro de un rango que oscila entre 2,1 % y 2,7 %.

¿Por qué la inflación en Colombia sigue fuera del rango objetivo del Banco de la República?

Según la Encuesta de Opinión Financiera y datos observados, aunque la inflación anual ha mostrado ligeras correcciones a la baja, en julio se ubicó en 6,03 % y para diciembre de 2026 se proyecta en 6,53 %. Estas cifras todavía superan el rango meta definido por el Banco de la República, que es de 2 % a 4 %, debido a factores que mantienen presionados los precios en el país, según las previsiones de los analistas citadas por Fedesarrollo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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