Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Mirar al cielo y encontrarse con una Luna teñida de tonos rojizos no es tan raro como parece: lo que popularmente se conoce como “Luna de sangre” es, en realidad, el resultado de un eclipse lunar total. De acuerdo con la explicación recogida por Noticiero 90 Minutos, este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean casi perfectamente, de modo que nuestro planeta se posiciona entre el Sol y su satélite natural. En ese momento, la sombra de la Tierra comienza a cubrir la superficie de la Luna, transformando gradualmente su apariencia ante los ojos de quienes la observan.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de oscurecimiento lunar avanza conforme la Luna entra en la parte más densa de la sombra terrestre, conocida como umbra. Lejos de desaparecer, el satélite adquiere, en ese instante, una paleta de colores que puede variar entre naranja, cobre y rojo oscuro. Según la misma fuente, el cambio de tonalidad se debe a que los rayos solares, aunque no inciden directamente sobre la Luna, atraviesan primero la atmósfera de la Tierra. Durante ese trayecto, los tonos azulados de la luz se dispersan más fácilmente, mientras que los tonos rojizos y anaranjados logran continuar, reflejándose finalmente sobre la superficie lunar.

Para quienes viven en Colombia, la próxima ocasión para presenciar de forma directa este espectáculo cósmico será en la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. La información detallada por Noticiero 90 Minutos indica que el eclipse comenzará a las 8:23 p. m. del jueves y alcanzará su mayor intensidad a las 11:12 p. m., finalizando sobre las 2:01 a. m. del viernes siguiente. Durante el máximo del evento, aproximadamente el 93 % de la superficie lunar estará cubierta por la sombra terrestre, generando el intenso tono rojizo que caracteriza a la “Luna de sangre”.

No existen riesgos al observar este fenómeno a simple vista. De acuerdo con la información suministrada en el mismo artículo, contemplar un eclipse lunar no implica peligro para la salud ocular, a diferencia de los eclipses solares, que sí requieren protección especial para evitar daños en la visión. La Luna puede ser admirada sin ayuda de gafas protectoras durante todo el desarrollo del eclipse, incluidas las fases más intensas del cambio de color.

Finalmente, es fundamental aclarar que la coloración rojiza no indica ninguna transformación física de la Luna; se trata, simplemente, de una modificación en la forma en que la luz solar, filtrada por la atmósfera terrestre, se refleja en el satélite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será visible la Luna de sangre en Colombia en 2026?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la próxima “Luna de sangre” podrá verse en Colombia durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026, comenzando a las 8:23 p. m., alcanzando su punto máximo a las 11:12 p. m. y finalizando a las 2:01 a. m. del viernes 28.

¿Por qué durante un eclipse lunar la Luna se pone roja?

La coloración rojiza de la Luna durante un eclipse ocurre porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, donde los tonos azules se dispersan y los rojizos logran llegar hasta la superficie lunar, reflejándose y produciendo así el característico color de la “Luna de sangre”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.