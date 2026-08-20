Por: Caracol TV

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La agencia espacial estadounidense NASA difundió recientemente una serie de imágenes que muestran el cráter formado tras el impacto de los restos de un cohete Falcon 9 de SpaceX sobre la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, el cráter mide aproximadamente 18 metros de ancho y tiene menos de 3 metros de profundidad, calculados a partir de la longitud de la sombra proyectada en las imágenes. El evento ocurrió el 5 de agosto, como resultado del choque de la etapa superior del Falcon 9, lanzado inicialmente en la misión Firefly Blue Ghost 1 en enero de 2025.

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Las imágenes capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) entre el 11 y el 12 de agosto permitieron observar el cráter desde diferentes ángulos. Estas fotografías dejaron en evidencia no solo la nueva cavidad, sino también los efectos provocados en el terreno circundante, al lado de otro cráter preexistente de gran tamaño. Según la NASA, el impacto del cohete desenterró varias capas de la superficie lunar, lo cual permitió identificar materiales de distintas profundidades: las zonas más oscuras corresponden a rocas y polvo de la superficie, y las áreas más brillantes revelan materiales provenientes del interior de la Luna.

La agencia espacial subrayó el reto logístico que implicó tomar las imágenes, debido a la órbita particular del LRO, que cruza de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite natural rota lentamente. Por este motivo, fue necesario esperar seis días hasta que el área del impacto se hizo visible para la sonda. El proceso demandó coordinación entre expertos y aficionados de todo el mundo. Astrónomos independientes identificaron la trayectoria del Falcon 9 gracias a datos de acceso público.

Por su parte, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, encargado del monitoreo de cuerpos que puedan poner en riesgo a la Tierra como parte del programa de Defensa Planetaria, aprovechó la oportunidad para probar sus sistemas de predicción de impactos. Desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) en California, el centro refinó la predicción hasta limitar la ubicación del impacto, información que fue transmitida al equipo surcoreano a cargo del orbitador lunar Danuri. Horas después, la cámara LUTI a bordo de Danuri confirmó la precisión de la predicción al obtener imágenes de alta resolución del cráter.

Según la NASA, los restos pertenecen a una misión lunar de Firefly Aerospace y la japonesa Ispace que fue lanzada el 15 de enero de 2025 hacia la Luna. El impacto, confirmado oficialmente el mismo 5 de agosto, ofrece la oportunidad de estudiar la geología lunar y perfeccionar futuras misiones de exploración científica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se identificó el lugar exacto del impacto del cohete Falcon 9 de SpaceX en la Luna?

La identificación del punto de impacto requirió una coordinación global entre astrónomos independientes y organismos especializados. Utilizando datos públicos, los expertos rastrearon la trayectoria del cohete. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA perfeccionó la predicción con instrumentos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, y compartió esos datos con el equipo responsable del orbitador lunar surcoreano Danuri, que validó el hallazgo con imágenes de alta resolución.

¿Cuál es la importancia científica del cráter causado por el impacto del cohete de SpaceX en la Luna?

De acuerdo con la NASA, el cráter abierto por el Falcon 9 ofrece la posibilidad de estudiar las capas internas de la superficie lunar, ya que el impacto expuso materiales profundos normalmente inaccesibles. Este acontecimiento permite a los científicos obtener datos sobre la composición y estructura del suelo lunar, contribuyendo al perfeccionamiento de métodos para futuras investigaciones y misiones en la Luna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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