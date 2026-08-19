Por: El Espectador

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La NASA reconoció este miércoles el fracaso en la maniobra que buscaba elevar la órbita del observatorio espacial Swift Neil Gehrels, una nave crucial que ha dedicado más de veinte años a investigar algunos de los eventos más extremos del universo. El objetivo principal era aumentar la vida útil científica de Swift, que desde 2004 ha estado dedicado a la observación de estallidos de rayos gamma y otros fenómenos cósmicos considerados por la NASA como los más potentes del universo. Originalmente, la misión de Swift estaba planeada para dos años, pero ha logrado extenderse por más de dos décadas. Sin embargo, su órbita baja está en riesgo por el deterioro acelerado debido al incremento en la actividad solar.

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La estrategia de la NASA consistía en usar una nave desarrollada por Katalyst Space, llamada LINK, con el fin de elevar la órbita de Swift. De acuerdo con la agencia espacial de Estados Unidos, el problema surgió en el sistema de control de actitud de LINK, responsable de mantener y ajustar la orientación de la nave. Esto impidió que LINK pudiera realizar el acoplamiento y la maniobra de elevación como se había planeado. A pesar de este contratiempo, la misión no se ha dado por terminada. Tanto NASA como Katalyst siguen trabajando para que LINK lleve a cabo operaciones de encuentro y proximidad con Swift, lo que podría abrir nuevas oportunidades para el futuro mantenimiento y servicio de satélites.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, afirmó que la organización está dispuesta a actuar rápidamente y asumir riesgos calculados cuando el beneficio lo amerita. Señaló que, aunque el resultado no fue el esperado, la decisión de intentar la maniobra seguía justificándose por su potencial impacto. En septiembre de 2025, la NASA adjudicó a Katalyst Space el contrato para realizar esta misión robótica en un plazo muy corto, considerando que la ventana para operar era inferior a un año. LINK fue lanzada el 3 de julio de 2026 usando un cohete Pegasus XL de Northrop Grumman desde el atolón de Kwajalein, en el océano Pacífico Sur.

Pese a que las primeras semanas tras el lanzamiento fueron exitosas en cuanto a comunicaciones y pruebas, luego aparecieron los problemas técnicos críticos en el sistema de orientación de LINK. Si Swift no recibe la intervención prevista, ingresaría en la atmósfera terrestre hacia finales de este año. No obstante, NASA y Katalyst buscan aprovechar el encuentro para obtener datos valiosos que sirvan a futuras misiones. Shawn Domagal-Goldman, de la División de Astrofísica de la NASA, recalcó que se trataba de una misión de alto riesgo y recompensa significativa, desarrollada en condiciones apremiantes por la actividad solar.

¿Por qué la misión de elevar la órbita de Swift Neil Gehrels no tuvo éxito?

La misión falló porque LINK, la nave comercial de Katalyst Space, presentó problemas persistentes en su sistema de control de actitud. Según la NASA, este sistema es esencial para determinar y ajustar la orientación de LINK, impidiendo así el acoplamiento con Swift y la elevación de la órbita según lo previsto.

¿Qué importancia tiene el observatorio Swift Neil Gehrels para la ciencia espacial?

Swift Neil Gehrels, lanzado en 2004, ha superado ampliamente las expectativas iniciales al continuar operativo durante más de veinte años. Su relevancia científica radica en la observación y estudio de estallidos de rayos gamma y otros fenómenos astronómicos extremos, lo que ha permitido avances significativos en el conocimiento del universo, de acuerdo con la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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