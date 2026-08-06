Por: Social Geek

Social Geek es una completa guía diaria de información sobre tecnología e innovación para el mundo de habla hispana. Visitar sitio

La NASA confirmó recientemente que una de las etapas superiores del cohete Falcon 9, perteneciente a la compañía SpaceX, se estrelló contra la Luna. El impacto ocurrió cerca de los cráteres Einstein y Bell, una zona del relieve lunar cuya observación desde la Tierra presenta serias dificultades debido a su ubicación y condiciones de visibilidad. Según la agencia estadounidense, este cohete inició su trayecto el 15 de enero de 2025, transportando dos módulos: Resilience, de la empresa japonesa ispace, y Blue Ghost 1, desarrollado por Firefly Aerospace, compañía estadounidense. Esta operación formó parte del programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, iniciativa clave para enviar instrumentación científica y tecnología al satélite natural.

Sigue a PULZO en Discover

Después de entregar su carga útil, la etapa superior del Falcon 9 quedó en órbita terrestre. Sin embargo, el alto requerimiento energético para la trayectoria de transferencia a la Luna implicó que no pudiera ejecutarse un reingreso controlado, como es habitual en misiones menos exigentes. Con el paso de los días, la actividad solar y las fuerzas gravitacionales, tanto de la Tierra como de la Luna, modificaron su trayectoria hasta convertirla en una ruta de colisión inevitable, según investigaciones validadas por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

La colisión fue especialmente significativa por la velocidad y masa involucradas. La etapa tenía aproximadamente cuatro toneladas y se desplazaba a cerca de 8.690 kilómetros por hora (2,4 km/s). Como consecuencia, se estima que el impacto generó un cráter de hasta 27 metros de diámetro y cinco metros de profundidad, aunque estos datos deben ser confirmados por orbitadores como Lunar Reconnaissance Orbiter y la cámara ShadowCam, instalada en el satélite Korea Pathfinder Lunar Orbiter. La Luna carece de una atmósfera densa que pueda frenar u obstaculizar la caída de objetos, motivo por el cual la estructura llegó casi intacta a la superficie lunar antes de liberar su energía en forma de polvo y fragmentos.

El suceso no fue visible a simple vista desde la Tierra. La NASA señaló que incluso posibles destellos o nubes de material serían tenues y fácilmente ocultados por las condiciones de iluminación y el clima. El Observatorio Lowell, en Arizona, informó que pudo detectar una nube de material cargada de sodio del suelo lunar y litio procedente del cohete, que fue visible por varios minutos.

Para la comunidad científica, este acontecimiento se presenta como una oportunidad única para examinar in situ la formación de cráteres y la dinámica de los materiales expulsados en impactos artificiales. Saber con precisión la masa, velocidad y composición del proyectil permite comparar estos datos con modelos teóricos y observar con detalle procesos que, en el pasado, han ayudado a modelar la superficie lunar. Aunque la NASA recalcó que el impacto no implica riesgos ni para la Tierra ni para equipos lunares preexistentes, el escenario reavivó la discusión acerca de la gestión de la basura espacial frente al auge de las misiones gubernamentales y comerciales hacia la Luna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el impacto de cohetes como el Falcon 9 en la Luna?

El choque de una etapa superior como la del Falcon 9 en la Luna genera cráteres y posibilita el estudio científico de estos fenómenos, sin causar daños a la Tierra ni a los dispositivos operativos en el satélite, de acuerdo con la NASA. Estos sucesos también despiertan debates sobre la gestión de residuos espaciales.

¿Qué es el programa CLPS de la NASA y cuál fue su papel en este suceso?

El programa CLPS, sigla de Commercial Lunar Payload Services, es una iniciativa de la NASA para transportar instrumentos científicos y recursos tecnológicos a la Luna mediante misiones comerciales. El impacto confirmado fue consecuencia de una misión de este programa, ya que el Falcon 9 transportó dos módulos en representación de dicho esquema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.