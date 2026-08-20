Con el miedo por temblores en Colombia, una nueva alternativa tecnológica busca facilitar la orientación ciudadana después de la emergencia causada por el sismo del pasado 10 de agosto en el territorio nacional.

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La empresa JumpCube implementó un asistente conversacional que cuenta con el respaldo de la infraestructura en la nube de Amazon Web Services para brindar atención.

El servicio opera de manera gratuita mediante el número de WhatsApp +57 3332385264 o el usuario @colombiapalante desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La herramienta reúne datos que estaban dispersos en comunicados de la UNGRD, boletines de alcaldías, gobernaciones y canales oficiales de los organismos de socorro luego del terremoto en Colombia.

El sistema entrega respuestas personalizadas según la ubicación geográfica y el requerimiento puntual expresado por cada uno de los usuarios que consultan.

El asistente informa sobre los puntos de acopio autorizados por ciudad, sus horarios de atención y el listado detallado de insumos requeridos para recibir donaciones.

En el área de apoyo psicológico ofrece líneas telefónicas de crisis validadas según el territorio y recomendaciones basadas en pautas de la OMS y la OPS.

Para las donaciones monetarias, el canal remite exclusivamente a cuentas institucionales confirmadas junto con recomendaciones prácticas de prevención para evitar posibles fraudes.

La plataforma detalla las rutas para reclamar seguros, los plazos legales vigentes, la solicitud de subsidios del Estado y las opciones de asesoría jurídica gratuita.

En materia de voluntariado, orienta sobre las entidades que coordinan personal y explica los motivos para no desplazarse de forma independiente a la zona afectada.

Respecto al alojamiento temporal, el sistema guía el proceso del Registro Único de Damnificados e indica los puntos físicos donde brindan atención presencial.

La búsqueda de personas desaparecidas redirige hacia los canales oficiales del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja para el restablecimiento familiar.

Frente a la información oficial, el sistema reporta réplicas confirmadas, comunicados institucionales y teléfonos de las oficinas municipales de gestión del riesgo.

Cada dato incorporado superó una estricta auditoría adversarial donde los desarrolladores intentaron refutar la información exigiendo dos fuentes totalmente independientes entre sí para validar.

El protocolo descartó cualquier reporte que no lograra corroborarse mediante este procedimiento de verificación en al menos dos fuentes independientes antes de su publicación.

El canal solo comparte fuentes de donación alojadas en portales terminados en .gov.co o pertenecientes a organismos internacionales con reconocimiento oficial comprobado.

La herramienta jamás repite ni convalida números de cuenta compartidos por los usuarios con el propósito de prevenir cualquier intento de estafa o fraude.

Si detecta señales de riesgo vital o crisis emocional, el asistente detiene el flujo conversacional y entrega inmediatamente los números de líneas telefónicas de emergencia.

El sistema solicita autorización previa para el tratamiento de datos personales en cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 sin almacenar datos sensibles.

Cuando la plataforma carece de un dato verificado, comunica la falta de información y direcciona hacia la entidad correspondiente para evitar improvisaciones en la respuesta.

“Queremos facilitarles a las personas afectadas y a los voluntarios que puedan encontrar información verídica en un solo lugar, sin tener que buscar entre decenas de fuentes en medio de una emergencia. Con este asistente digital buscamos demostrar que la inteligencia artificial puede aportarle, de manera significativa, a un país que la necesita, poniendo la tecnología al servicio de quienes más lo requieren en este momento”, afirmó Mauricio Lince, CEO de JumpCube.

La herramienta demuestra el potencial de la inteligencia artificial para transformarse en un mecanismo eficiente de asistencia humanitaria en contextos de desastre natural.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.