Por: Noticiero 90 minutos

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El cielo de noviembre sorprenderá con un fenómeno astronómico de gran belleza: la superluna llena del castor. Según la información difundida por Noticiero 90 Minutos, se trata del primer evento de este tipo ocurrido desde enero, lo que aumenta la expectativa entre aficionados a la astronomía y quienes disfrutan de observar el firmamento. Este fenómeno destaca no solo por su espectacularidad visual, sino también porque la Luna alcanza uno de sus puntos más cercanos a la Tierra en su órbita.

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La superluna se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, que es el momento en el que el satélite natural se encuentra más próximo al planeta. De acuerdo con los datos entregados por Noticiero 90 Minutos, durante la superluna el astro puede verse aproximadamente un 14 % más grande y hasta un 30 % más brillante del promedio que presenta durante su apogeo, es decir, cuando se halla en el punto más distante respecto a la Tierra.

El nombre de superluna llena del castor tiene raíces históricas en Norteamérica. Según la misma fuente, se refiere a la época del año en la que los castores refuerzan sus diques y almacenan alimento para resguardarse del frío invernal. También alude a la temporada en la que los cazadores instalaban trampas antes de que el agua se congelara por completo. Este nombre tradicional acompaña a uno de los espectáculos más notables del calendario astronómico anual.

Para quienes residen en Colombia, se presenta una oportunidad única de contemplar la superluna llena del castor el martes 24 de noviembre. Noticiero 90 Minutos recomienda observarla durante el atardecer o el amanecer, cuando la salida o puesta de la Luna provoca la llamada ilusion lunar. Este efecto óptico hace que la Luna parezca especialmente grande en el horizonte, acentuada por la presencia de montañas o edificios en la geografía colombiana. En este periodo, y si el clima es favorable, el satélite incluso puede adquirir un misterioso tono anaranjado.

No es necesario contar con instrumentos especializados como telescopios o binoculares para admirar el fenómeno. Basta con buscar un lugar apartado de la contaminación lumínica y disfrutar del espectáculo a simple vista. Las recomendaciones insisten tanto para entusiastas como para observadores casuales: prepare su cámara y su mejor perspectiva para asistir a este espectáculo natural que regala el firmamento en noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo ver la superluna llena del castor en Colombia?

Para ver la superluna llena del castor en Colombia, la fecha indicada es el martes 24 de noviembre. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el mejor momento para observarla será durante el atardecer o el amanecer, ya que la salida o puesta de la Luna produce un efecto visual que la muestra más grande y brillante. No se requiere equipo especial, solo un lugar con baja contaminación lumínica.

¿Qué es una superluna y por qué recibe el nombre de luna del castor?

Una superluna es cuando la Luna llena se encuentra en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hace verse más grande y brillante de lo habitual. El nombre 'luna del castor' proviene del periodo en Norteamérica cuando los castores preparan sus diques o los cazadores colocaban trampas antes del invierno, según Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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