Por: El Espectador

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que a partir del 13 de septiembre dará inicio la demolición del puente vehicular ubicado en la calle 100 con carrera séptima, obra que marca el comienzo de la construcción del grupo 1 del llamado corredor verde. Esta intervención se realizará a través de cortes en concreto, acero y vigas gigantes, una técnica que, según la entidad distrital, permite remover grandes estructuras de forma segura y controlada, “reduciendo vibraciones y evitando afectar innecesariamente la estructura y el entorno”, como declaró el IDU. En este sentido, se busca minimizar los impactos en la zona, descartando el uso de implosiones.

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La entidad informó que la demolición del puente responde a que la estructura, levantada en los años 60, ya no cumple con las normas de sismoresistencia vigentes, además de solo contar con dos carriles, insuficientes para la demanda actual. El nuevo paso vehicular, proyectado para estar terminado a finales de 2027, tendrá 461 metros de largo y 16,20 metros de ancho, superando así las dimensiones del puente anterior (205 metros de largo y 10,50 metros de ancho). Esta ampliación permitirá el paso de cuatro carriles, duplicando la capacidad actual y mejorando la movilidad tanto en sentido occidente-oriente como oriente-occidente.

Previo al inicio de la demolición, desde el 8 de septiembre se modificará la movilidad en el sector para el manejo del tráfico. Un desvío temporal habilitará recorridos en la carrera 102 para facilitar acceso a la carrera Octava A y la calle 100. Asimismo, en la carrera 11, el carril oriental de la calzada oriental entre calles 94 y 100 cambia su sentido de circulación, aunque la ciclorruta permanece igual. Desde el 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras séptima y novena A y todos los giros del puente, quedarán cerrados.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), Transmilenio informó que 25 rutas modificarán sus recorridos y paraderos. Los ajustes incluyen desvíos por la calle 102 y carrera 8A, retornos por la carrera 9A y unificación o reubicación de paraderos. Estas adecuaciones buscan facilitar la movilidad mientras avanzan las obras.

Las obras del corredor verde de la carrera séptima iniciaron en marzo, dividiéndose en tres tramos principales: de la calle 99 a la 127 (con cuatro estaciones de Transmilenio, 33.000 metros cuadrados de espacio público y nuevos puentes); de la calle 127 a la 183 (ocho estaciones, 90.000 metros cuadrados de espacio público y 6,7 kilómetros de ciclorruta); y de la calle 183 a la 200 (incluyendo un patio taller eléctrico y dos estaciones). Toda esta intervención busca renovar la movilidad en uno de los corredores más importantes de la ciudad. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se demolió el puente de la calle 100 con carrera séptima en Bogotá?

La demolición del puente de la calle 100 con carrera séptima en Bogotá, según la información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se dio porque esa estructura, construida en los años 60, no cumple con las normas actuales de sismoresistencia y solo ofrece dos carriles, lo que limita mucho la capacidad vehicular. Esta intervención forma parte del proyecto de renovación integral para la zona.

¿Qué cambios habrá en las rutas del SITP por la obra del corredor verde en la carrera séptima?

Las obras en la carrera séptima obligarán a modificar recorridos y paraderos de 25 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), así como de una ruta dual. Los principales cambios, reportados por Transmilenio, incluyen desvíos por vías alternas, retornos y la reubicación o unificación de paraderos, buscando mantener la operación mientras avanza la intervención en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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