Por: El Espectador

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Las manifestaciones que se registraron el pasado domingo 6 de septiembre frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá pusieron en el centro del debate la manera en que esa entidad utiliza el lenguaje para referirse a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la información publicada por El Espectador y reportes de la Secretaría Distrital de Gobierno, la protesta, llamada “Marcha las niñas resisten”, se originó después de que la Regional Huila emitiera una comunicación en la que instaba a utilizar la expresión “niños y adolescentes”, omitiendo de forma explícita la mención a las niñas. Esta decisión fue la chispa que motivó el rechazo ciudadano y la movilización.

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Durante la protesta, que inició cerca de la Universidad Nacional y concluyó frente a la sede del ICBF, participantes del colectivo Resistencia Chiquita pintaron mensajes y realizaron graffitis tanto en la fachada como en cámaras de seguridad del edificio. Según la directora Carolina Restrepo Cañavera, citada por El Espectador, el ICBF tomó la determinación de reparar los daños y anunció el inicio de acciones judiciales para identificar a los responsables de estos hechos. Asimismo, afirmó que se buscará determinar si terceros, incluyendo adultos o actores políticos, influyeron o financiaron la protesta; sin embargo, hasta el momento, la entidad no ha presentado pruebas públicas al respecto.

La controversia tomó fuerza cuando la nueva dirección del ICBF optó por privilegiar el término “niñez”, bajo el argumento de que abarca tanto a niñas como a niños, aunque la entidad aseguró que no ha ordenado eliminar la mención a “niñas” en ninguna comunicación de carácter nacional. Tras la polémica, la Defensoría del Pueblo exigió esclarecimientos al respecto, pidiendo especificar la vigencia y ámbito de la instrucción. El ICBF respondió que no existe intención de excluir a las niñas en sus programas ni en su lenguaje institucional y que presentará respuestas formales a los requerimientos del organismo de control.

Un juez, que recibió una acción de tutela en relación con este asunto, consideró que las pruebas no demostraban una política nacional para omitir la palabra “niñas”, señalando que la instrucción provenía únicamente de la Regional Huila. Así, no hay evidencia de que el ICBF haya implementado el cambio a nivel nacional.

El colectivo Resistencia Chiquita, conformado por niñas de zonas rurales de Bogotá y con antecedentes artísticos ligados a la memoria de Yuliana Samboní, había colaborado previamente con el ICBF. Sin embargo, las tensiones aumentaron después de que Carolina Restrepo ordenara retirar una pieza artística del colectivo, argumentando que expresiones como “resistencia” no debían estar en las instalaciones de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó la marcha frente al ICBF por el uso de la palabra “niñas”?

La marcha, denominada “Marcha las niñas resisten”, surgió como rechazo a una instrucción de la Regional Huila del ICBF que proponía evitar la mención explícita de “niñas” en las comunicaciones, usando solo “niños y adolescentes”. Este cambio en el lenguaje fue interpretado como una forma de invisibilizar a las niñas, lo cual motivó la protesta de colectivos y ciudadanos preocupados por el enfoque de género dentro del instituto, según las fuentes citadas en El Espectador.

¿Qué es la perspectiva de género mencionada en el Código de la Infancia y la Adolescencia?

La perspectiva de género es un enfoque que exige tener en cuenta las diferencias y desigualdades históricas y sociales entre niñas, niños y adolescentes en la formulación de políticas y programas. De acuerdo con el artículo 12 del Código de la Infancia y la Adolescencia, citado por la Defensoría del Pueblo, toda autoridad debe incorporar ese enfoque para garantizar la igualdad y prevención de la discriminación, especialmente respecto al lenguaje y la atención que se brinda a la infancia.

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