Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, situado en la calle 82 #10-69, será el escenario de una experiencia artística espacialmente significativa en la ciudad de Bogotá. El evento, titulado 'Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior Fantasía de Artistas Sordas', busca convertirse en un espacio donde las artistas sordas puedan indagar y plasmar su identidad, experiencias personales y emociones. Este encuentro tiene un claro enfoque en la inclusión y la diversidad, ya que permite la participación no solo de artistas sordas mayores de 18 años, sino también de familias oyentes, conforme se detalla en la información expuesta en la página oficial de Bogotá.

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La cita está programada para el jueves 10 de septiembre de 2026, desde las 4:00 hasta las 6:00 p. m., con entrada totalmente gratuita y sujeta a disponibilidad de aforo. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, en este taller teórico-práctico las asistentes podrán expresarse y experimentar a través de diversas disciplinas como el dibujo, la pintura, el collage, la escritura y la Lengua de Señas Colombiana (LSC). De este modo, se abre un espacio en el que el lenguaje visual y gestual se erige como canal fundamental de comunicación y creación artística.

Este tipo de actividades, promovidas por el CEFE de Chapinero, ponen el acento en la importancia de la aceptación y promoción de la cultura sorda en contextos donde tradicionalmente se privilegia la oralidad. Además, a través de la apertura a familias oyentes, el evento incentiva el diálogo entre comunidades diversas y el reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana como una vía completa y autónoma de expresión cultural. El esfuerzo institucional por garantizar la gratuidad y el acceso inclusivo, confirmados por fuentes oficiales de la administración de Bogotá, recalca el compromiso de la capital con el arte como herramienta de convivencia e integración.

Con propuestas como esta, centros culturales como el CEFE Chapinero continúan respaldando espacios seguros y creativos orientados a la comunidad sorda y personas interesadas en descubrir otras experiencias artísticas.

¿Cuándo será el evento ‘Bitácora Creativa’ para artistas sordas en Bogotá?

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el evento se realizará el jueves 10 de septiembre de 2026, en un horario comprendido entre las 4:00 y las 6:00 p. m. en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, con entrada libre hasta completar el aforo permitido.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana y cómo se integra en este taller artístico?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema de comunicación utilizado por la comunidad sorda en Colombia. En el contexto de este evento artístico, la LSC se emplea como uno de los principales medios para la expresión creativa, permitiendo que las personas sordas plasmen sus ideas y emociones, y facilitando el intercambio entre asistentes sordos y oyentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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