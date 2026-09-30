Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para ofrecer una nueva alternativa de empleo a sus habitantes mediante la jornada 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', organizada para el viernes 1 de octubre de 2026. Según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se pondrán a disposición 300 vacantes en distintas áreas y oficios, en un evento que busca vincular tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.

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De acuerdo con lo divulgado por la mencionada entidad, la convocatoria se realiza en alianza con las empresas CHEC - Metro Línea 1 y JOB&TALENT, reconocidas por su participación activa en procesos de selección laboral en el contexto capitalino. Ambas compañías abren oportunidades en oficios y profesiones como soldador, oficial de obra en estructuras metálicas y mampostería, técnico eléctrico, maestro de obra, ingeniero de calidad y ayudante de obra. Así, los campos ofrecidos permiten abarcar perfiles desde habilidades básicas de lectoescritura hasta personas que sean bachilleres, técnicos o profesionales, lo que amplía las posibilidades de participación para públicos diversos.

La jornada tendrá lugar en la localidad de Puente Aranda, en el Salón Comunal de Veraguas, ubicado en la calle 4A # 32A - 75, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Para ser parte del proceso, es indispensable llevar la hoja de vida y el documento de identidad, además de confirmar asistencia a través de un formulario digital señalado en la convocatoria.

También se invita a los interesados a mantenerse al día con nuevas ofertas, asesorías sobre procesos de selección y formación gratuita a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, herramienta desde la cual se divulgan constantemente vacantes y pautas para la elaboración de una hoja de vida efectiva, así como información sobre cursos y certificaciones.

La estrategia presentada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico evidencia el compromiso por acercar a los ciudadanos al mercado laboral en distintas áreas y oficios, apostando a la inclusión y al acceso al empleo para una población amplia dentro de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacantes laborales disponibles en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Las vacantes disponibles en el evento organizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y las empresas CHEC - Metro Línea 1 y JOB&TALENT incluyen oficios como soldador, oficial de obra (tanto en estructuras metálicas como en mampostería), técnico eléctrico, maestro de obra, ingeniero de calidad y ayudante de obra. Los requisitos varían desde habilidades básicas de lectoescritura hasta bachillerato, técnico o formación profesional.

¿Dónde y cómo puedo postularme a las nuevas oportunidades laborales en Bogotá?

La postulación debe realizarse presencialmente el viernes 1 de octubre de 2026 en el Salón Comunal de Veraguas, calle 4A # 32A - 75, Puente Aranda, entre 8:00 a. m. y 1:00 p. m. Es fundamental llevar la hoja de vida y el documento de identidad, así como confirmar previamente la asistencia a través del enlace digital dispuesto por los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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