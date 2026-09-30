Por: El Espectador

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El reconocido programa de becas Gates Cambridge, impulsado por la Fundación Gates desde el año 2000, anunció oficialmente la apertura del proceso de postulación para el ciclo académico 2027-2028. Estas becas se han consolidado como una de las oportunidades más generosas y prestigiosas a nivel internacional, destinadas a estudiantes sobresalientes fuera del Reino Unido, que desean realizar estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, reconocida mundialmente por su excelencia académica.

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Según lo informado por el propio programa, cada año se ofrecen aproximadamente 70 becas completas. Cerca de un tercio son asignadas a estudiantes con nacionalidad estadounidense, mientras que el resto se distribuye entre candidatos de diversos países. Asimismo, dos tercios de estos apoyos están dirigidos a quienes cursan doctorados, mientras la fracción restante es destinada a niveles como maestrías u otros programas de un año. Esta distribución garantiza una representación amplia y diversa de aspirantes de todo el mundo en la Universidad de Cambridge.

El alcance de la beca Gates Cambridge es integral. Cubre la matrícula total de los programas de posgrado elegidos y ofrece una manutención anual por un monto de 23.152 libras esterlinas, que al cambio actual supera los 102 millones de pesos colombianos. Además, la beca contempla el costo de pasajes aéreos ida y regreso en clase económica, el valor de la visa y el recargo de salud requerido para estudiantes internacionales. De manera adicional, existen beneficios discrecionales como apoyo financiero para desarrollo académico, subsidios para hijos dependientes, fondos para trabajo de campo y financiación por razones de maternidad o paternidad.

En cuanto a los requisitos, puede aplicar cualquier persona ciudadana de un país fuera del Reino Unido que aspire a realizar doctorados, maestrías en artes o humanidades, o algún posgrado de un año en Cambridge. El proceso de postulación exige diligenciar la solicitud de admisión universitaria y la petición de beca en el portal oficial de posgrados de la Universidad de Cambridge. Los candidatos deben presentar justificativos sobre su necesidad e idoneidad para acceder al apoyo, además de elaborar una propuesta de investigación en el caso de los doctorados.

El plazo para aplicar se extiende hasta el martes 8 de diciembre de 2026, o el miércoles 6 de enero de 2027, de acuerdo con el curso elegido. Los seleccionados recibirán respuesta a inicios de abril de 2027 y contarán con tres días para aceptar o rechazar la beca, según las directrices del programa.

¿Cuáles son los beneficios principales de la beca Gates Cambridge para estudios de posgrado?

La beca Gates Cambridge cubre la matrícula completa de la Universidad de Cambridge, una asignación anual de manutención de 23.152 libras esterlinas, tiquetes aéreos de ida y regreso, costes de visa y salud, así como apoyos adicionales para hijos dependientes, maternidad, paternidad, trabajo de campo y desarrollo académico, de acuerdo con el programa oficial.

¿Cómo es el proceso de postulación a la beca Gates Cambridge y quiénes pueden aplicar?

Pueden postularse ciudadanos de cualquier país fuera del Reino Unido que deseen estudiar un posgrado en Cambridge. Deben presentar su solicitud de admisión y de financiación en el portal de posgrados de la universidad, incluyendo documentos de idoneidad y, en caso de doctorado, una propuesta de investigación. El plazo para aplicar varía según el programa, pero todas las fechas están estipuladas por el programa Gates Cambridge.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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