Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de tensión entre conductores de taxi y quienes prestan servicios a través de plataformas digitales se presentó en la madrugada de este sábado 19 de septiembre en las inmediaciones del sector de Las Américas, cerca de la Casa de la Moneda. Según denuncias difundidas por algunos trabajadores de plataformas, un conductor conocido como ‘Joselito’, quien aparentemente laboraba mediante Uber, habría sido interceptado por varios taxis y posteriormente agredido con un machete.

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La información que circula entre los conductores indica que el vehículo de plataforma fue seguido y bloqueado por taxis antes de la presunta agresión. Los hechos se conocieron gracias a la rápida reacción de otros trabajadores del sector, quienes alertaron a través de grupos de comunicación comúnmente utilizados por los conductores de plataformas. Estos mensajes también habrían incluido las placas de ciertos vehículos señalados como presuntos involucrados, aunque dicha información hasta el momento corresponde exclusivamente a las denuncias y requiere confirmación de las autoridades competentes.

De acuerdo con quienes manifiestan haber presenciado la situación, este caso evidencia una preocupación creciente en la comunidad de conductores de plataformas. Sostienen que en los últimos meses se han reportado situaciones recurrentes de persecución, intimidaciones e incluso bloqueos por parte de algunos conductores de taxi. Señalan que estas acciones no solo buscan obstaculizar la prestación del servicio, sino que, en ocasiones, intentan que los vehículos de plataforma sean detenidos por las autoridades de tránsito.

La reacción de los conductores afectados no se hizo esperar. Solicitaron oficialmente la intervención de la Policía y de las autoridades de tránsito para investigar los hechos y establecer quiénes serían los responsables. Este ambiente de hostilidad ha incrementado el temor entre quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte, pues consideran que la confrontación podría desencadenar consecuencias aún más graves. Uno de los denunciantes resumió la creciente tensión así: “Están esperando que haya un muerto para reaccionar”.

En este contexto, la seguridad de los conductores y el clima de rivalidad entre taxis y plataformas continúan siendo foco de preocupación, a la espera de que las autoridades puedan esclarecer responsabilidades y tomar medidas para evitar nuevos hechos de violencia.

¿Qué ocurrió exactamente en el caso de la presunta agresión al conductor conocido como ‘Joselito’?

El incidente reportado ocurrió durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, cuando el conductor identificado como ‘Joselito’, aparentemente vinculado a la plataforma Uber, fue interceptado cerca de Las Américas, según denuncias de conductores de plataformas. Varios taxis habrían bloqueado su vehículo y uno de los agresores lo atacó con un machete, generando alarma en la comunidad.

¿Qué tipo de persecuciones e intimidaciones sufren los conductores de plataformas en este sector?

De acuerdo con las denuncias reseñadas por conductores de plataformas, en los últimos meses se han presentado varios casos de persecución, bloqueos y amenazas, presuntamente por parte de conductores de taxi. Estas acciones incluyen seguir a vehículos de plataformas, cerrarles el paso y reportarlos a las autoridades de tránsito, lo que evidencia una tensión cada vez mayor dentro del sector del transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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