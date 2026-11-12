Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ busca fomentar espacios de participación e inclusión para personas con discapacidad y sus cuidadores en la capital colombiana. En línea con ese propósito, la Alcaldía Local de La Candelaria organizará el Foro Pedagógico y Participativo para el Fortalecimiento del Consejo Local de Discapacidad. Este evento presencial está diseñado para ser un espacio de formación, diálogo y reflexión, con actividades orientadas a fortalecer la participación ciudadana y reconocer el trabajo de quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad.

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De acuerdo con la información difundida y respaldada por canales oficiales de la Alcaldía Local de La Candelaria, este foro está dirigido tanto a integrantes del Consejo Local de Discapacidad como a líderes comunitarios, cuidadores y personas con discapacidad residentes en la localidad. La jornada ofrecerá la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos, además de facilitar el acceso en lenguaje claro a temas fundamentales como la Ley del Cuidador, la Política Pública de Discapacidad, y herramientas útiles para apoyar el bienestar de quienes cumplen funciones de cuidado.

Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, remarcó la importancia de propiciar escenarios donde se escuchen, valoren y potencien las capacidades de las personas con discapacidad y quienes las cuidan. La mandataria local afirmó que construir una localidad más incluyente pasa necesariamente por garantizar espacios de participación, aprendizaje y reconocimiento, donde todas las personas, sin distinción, puedan aportar a una comunidad más justa y participativa.

La actividad está programada para realizarse el martes 1 de diciembre de 2026, desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., en un formato presencial que incluye una salida pedagógica. El punto de encuentro será en la calle 19 # 3 de Bogotá, y hay 20 cupos disponibles para participantes. En su desarrollo se contemplan tres sesiones pedagógicas, cada una con una duración de una hora, y estará garantizada la presencia de intérprete de Lengua de Señas Colombiana (LSC), lo que refuerza el compromiso hacia una inclusión efectiva en el acceso a la información y la participación.

Quienes estén interesados en ser parte de este foro pueden inscribirse hasta el 20 de noviembre, de acuerdo con lo anunciado por los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden participar en el Foro Pedagógico y Participativo para el Consejo Local de Discapacidad?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la Alcaldía Local de La Candelaria, el foro está dirigido especialmente a integrantes del Consejo Local de Discapacidad, líderes comunitarios, personas cuidadoras y ciudadanos con discapacidad de la localidad. El espacio busca reunir a estos grupos para fortalecer la red de apoyo y capacitación alrededor del tema del cuidado y la discapacidad en Bogotá.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y cómo se garantizará el acceso a la información en el foro?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema lingüístico natural de la comunidad sorda del país; se empleará durante el foro gracias a la presencia de un intérprete, según informaron los organizadores. Esto garantiza que las personas sordas puedan participar activamente, accediendo a la información y las actividades en igualdad de condiciones con los demás asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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