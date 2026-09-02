Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar inició este 1 de septiembre la conmemoración del Mes del Patrimonio, desplegando una programación en la que convergen actividades artísticas, religiosas y pedagógicas, junto con ejercicios de apropiación ciudadana enfocados en la historia, la arquitectura, las tradiciones y los saberes que definen la identidad local. De acuerdo con la información recogida por EL PILÓN, la inauguración tuvo lugar en la Casa Cultural Castro Monsalvo, en pleno Centro Histórico, con la jornada ‘Tarde de Arte y Música’. Este encuentro, articulado entre el Museo de Artes de Valledupar (MAV) y la Casa Cultural Castro Monsalvo, convocó a artistas, gestores culturales y comunidad interesada en dialogar sobre el presente y el futuro del ecosistema artístico regional e internacional.

Sigue a PULZO en Discover

El Mes del Patrimonio en Valledupar es mucho más que una serie de actividades: propone una reflexión sobre cuáles son los lugares, prácticas y memorias que deben reconocerse y salvaguardarse para las nuevas generaciones. En una ciudad definida por la herencia musical del vallenato, la tradición oral, la arquitectura colonial y la vida del Centro Histórico, este mes se convierte en escenario para pensar los desafíos de preservar ese legado ante los cambios urbanos y sociales.

Destaca en la agenda patrimonial la presentación oficial, el 4 de septiembre, del proyecto ‘Rutas de Valledupar: Una experiencia patrimonial’. Esta actividad, impulsada por el programa de Diseño Gráfico de la Universidad de Santander y la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, invita a vivir la ciudad a través de recorridos que exploran sus historias, sabores y rincones emblemáticos. Según la convocatoria, el objetivo es acercar a propios y visitantes al patrimonio como una experiencia cotidiana y no solo como una colección de monumentos o fechas.

Otras iniciativas, como las impulsadas por la Fundación Aviva, Amigos del Viejo Valle de Upar, buscan expandir el alcance del Mes del Patrimonio. Entre las propuestas se encuentran ‘Los niños pintan el patrimonio’, enfocada en vincular a la niñez con los valores históricos de la ciudad; una eucaristía en el Día Nacional del Patrimonio, y el recorrido ‘Vámonos de callejones’, que invita a redescubrir la memoria latente en los espacios del Centro Histórico. Además, habrá un foro sobre patrimonio religioso y una exposición de arte que extenderá la conversación más allá de septiembre.

Este enfoque reconoce que el patrimonio va mucho más allá de edificios antiguos: está presente en canciones, relatos familiares, oficios, celebraciones y en el vínculo diario con el territorio. En Colombia, el Día Nacional del Patrimonio Cultural existe desde 1998, con el objetivo de abrir espacios de reflexión y participación, recordando que la protección del patrimonio es una tarea que involucra tanto a las instituciones como a las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizarán en Valledupar durante el Mes del Patrimonio?

Durante septiembre, Valledupar tendrá una agenda diversa que incluye jornadas artísticas, rutas patrimoniales, actividades para la niñez, foros sobre patrimonio religioso, exposiciones de arte y eventos religiosos. Estas acciones, detalladas por EL PILÓN y organizadas tanto por entidades culturales como por colectivos ciudadanos, buscan involucrar a diferentes públicos y fortalecer la relación de la ciudad con su historia.

¿En qué consiste el proyecto ‘Rutas de Valledupar: Una experiencia patrimonial’?

El proyecto ‘Rutas de Valledupar: Una experiencia patrimonial’, liderado por el programa de Diseño Gráfico de la Universidad de Santander y la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, es una invitación a recorrer y redescubrir la ciudad a través de caminatas por sus calles, plazas y espacios emblemáticos. Su objetivo es que propios y visitantes valoren el patrimonio local como una realidad viva y cotidiana, más allá de los monumentos o celebraciones puntuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.